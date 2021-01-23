Bartın'da antrenman yapan güreşçiler kar üzerinde güreş tuttu
Bartın'ın Ulus ilçesinde, müsabakalara hazırlanan güreşçiler soğuk havaya aldırış etmeden kar üzerinde antrenman yaptı.
Bartın'ın Ulus ilçesinde, müsabakalara hazırlanan güreşçiler soğuk havaya aldırış etmeden kar üzerinde antrenman yaptı. Ulus Belediyesi Ulusçınar Spor Kulübü antrenör ve güreşçileri, salon çalışmalarının ardından dışarı çıktı.
Antrenörler Tolga Karakaya ve Murat Olukman ile sporcular Ahmet Erfidan ve Mikail Par, yarım metrelik kar üstünde güreş yaptı. Bir süre kar üstünde güreş tutan sporcular, daha sonra salona geri döndü.
Sporcuların kar üstünde güreş tuttuğu anlar, görevliler tarafından kaydedildi.
23 Oca 2021 - 20:08 AA - Spor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.