Maltepe'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.Yangın devam ederken iş yerinin yanında bulunan bazı araçlar çalıştırılarak bazıları da itilerek dışarı çıkarıldı.
Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Küçükyalı Mahallesi Gökçe Sokakta bulunan bir hurdacıda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede bütün iş yerine sıçradı.
Yangın devam ederken iş yerinin yanında bulunan bazı araçlar çalıştırılarak bazıları da itilerek dışarı çıkarıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.