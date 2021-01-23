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- 23 Oca 2021 - 22:35

Maltepe'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.Yangın devam ederken iş yerinin yanında bulunan bazı araçlar çalıştırılarak bazıları da itilerek dışarı çıkarıldı.

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Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Küçükyalı Mahallesi Gökçe Sokakta bulunan bir hurdacıda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede bütün iş yerine sıçradı.

Yangın devam ederken iş yerinin yanında bulunan bazı araçlar çalıştırılarak bazıları da itilerek dışarı çıkarıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.
# iş yeri, maltepe, yangın

23 Oca 2021 - 22:35 AA İstanbul- Gündem

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