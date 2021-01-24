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- 24 Oca 2021 - 18:54

Mesut Özil Fenerbahçe'de İlk Antrenman

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal Kulübünden kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde yıldız oyuncuya takım arkadaşları tarafından karşılama yapıldı.

Yöneticilerden Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in yanı sıra Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil ve menajeri Erkut Söğüt ile sportif direktör Emre Belözoğlu ve yardımcısı Selçuk Şahin de yıldız oyuncunun karşılamasında yer aldı.

Takım arkadaşlarından sonra sahaya çıkan Mesut Özil için teknik direktör Erol Bulut bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından takım arkadaşları, yıldız oyuncuyu uzun süre alkışladı.

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Mesut Özil, taktiksel antrenmana geçildikten sonra ise çalışmasını takımdan ayrı sürdürdü.

Süper Lig'de yarın Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Futbolcuların 5'e 2 çalışmasıyla sürdürdüğü idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel organizasyonların gerçekleştirildiği ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş özel program dahilinde çalışırken, sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

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24 Oca 2021 - 18:54 AA İstanbul- Spor

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