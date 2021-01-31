Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

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Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu dikkati çekiyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya'da yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 4 otel, yüzde 95'e yakın doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya gelen tatilciler, kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı 25 pistte, kayak ve snowboard yaparak eğleniyor.

Kayak merkezinde görevli jandarma ekipleri de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda ziyaretçileri uyarıyor.

Kartalkaya'da bulunan Dorukkaya ve Kaya Palazzo otellerinin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde tatilcilerin kayak merkezine yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, otel içerisinde ve pistlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığını kaydetti.

Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığını, tüm pistlerin açık olduğunu anlatan Avcı, tatilcilerin kayak ve snowboard yaparak doyasıya eğlendiğini söyledi.