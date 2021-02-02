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- 02 Şub 2021 - 19:22

Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi

Beşiktaş kafilesi, kampa gireceği otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

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Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi. Özel uçakla kente ulaşan siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı önünde taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Beşiktaş kafilesi, kampa gireceği otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.
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02 Şub 2021 - 19:22 AA Antalya- Spor

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