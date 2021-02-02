02 Şub 2021 - 19:22
Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi
Beşiktaş kafilesi, kampa gireceği otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.
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Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi. Özel uçakla kente ulaşan siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı önünde taraftarlar karşıladı.
Taraftarlar, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Beşiktaş kafilesi, kampa gireceği otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.