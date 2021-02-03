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- 03 Şub 2021 - 22:55

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın:"Kazanamadığımız için üzgünüz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Pozisyonları değerlendirebilseydik kazanabilirdik. Yarım pozisyona giremeyen takımdan gol yedik. Bu bahaneler beni teselli etmiyor. Belki sizi teselli eder. Kazanamadığımız için üzgünüz" "Çocuklar ellerinden geldiğince bunu yapmaya çalıştı. Sonuçta kazanamadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda çok daha iyi oyunla kazanıp yolumuza devam ederiz"

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Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun tek taraflı geçtiğini, maç boyunca gol pozisyonlarına girdiklerini ancak değerlendiremediklerini ifade etti.

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla pozisyona girmeye başladıklarını anlatan Yalçın, "Pozisyonları değerlendirebilseydik kazanabilirdik. Yarım pozisyona giremeyen takımdan gol yedik. Bu bahaneler beni teselli etmiyor. Belki sizi teselli eder. Kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanıp daha iyi bir pozisyonda olmak isterdik ama bugün için kısmet olmadı." diye konuştu.

Defansif ağırlıklı oynayan bir takıma karşı pozisyon üretmenin çok zor olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Çocuklar ellerinden geldiğince bunu yapmaya çalıştı. Sonuçta kazanamadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda çok daha iyi oyunla kazanıp yolumuza devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir basın mensubunun, "İkinci yarıda orta sahayı değiştirdiniz. İlerleyen maçlar için kadro revizyonu anlamına geliyor mu?" şeklindeki sorusu üzerine Yalçın, "Futbolcularım 3 günde bir maç oynuyor. Doğal olarak bazı oyuncuları değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu kadar yakın olan bir ligde fazla oyuncu değiştirmenin çok doğal olduğunu düşünüyorum. Oyuncu değiştirmek rotasyon değildir. Çok fazla maç oynuyorlar, yoruluyorlar. Üç oyuncumuz yoktu. Mensah da haftaya cezalı oldu. Oyuncu eksikliğimiz var. Elimizden geldiğince bütün oyuncuları oyunun belirli bölümlerinde kullanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

# Antalyaspor, Beşiktaş, futbol, Sergen Yalçın, süper lig

03 Şub 2021 - 22:55 AA Antalya- Spor

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