Survivor 2021 Tek Parça İzle! 4 Şubat 2021 Perşembe Survivor 20. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Survivor 4 Şubat 2021 TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor Türkiye, her hafta heyecan ve rekabet dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Sevilen yarışma programında takımlar parkurlarda kazanmak ve avantaj elde etmek için kıyasıya mücadele veriyor. İlgi ile takip edilen programda her hafta elenecek isimler merakla bekleniyor. Survivor Türkiye her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Ünlü televizyoncu Acun ılıcalı’nın sunuculuğunu ve yapımcılığını gerçekleştirdiği Survivor Türkiye’nin yeni sezonunda da ünlüler ve gönüllüler takımı mücadele ediyor. Dokunulmazlık, ödül ve iletişim oyunlarının oynandığı programda takımlar kazanmak için zorlu parkurlarda kıyasıya rekabet ediyor. Güç ve dengenin gerektiği zorlu mücadeleler veren takımlardan her hafta bir isim eleniyor. Yeni bölümleri merakla beklenen Survivor Türkiye programında bu sezon birinci olacak isim ise şimdiden merak konusu oluyor.

Survivor Türkiye 2 Şubat Bölümünde Neler Yaşandı, Adaya Veda Eden İsim Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor Türkiye son bölüm ile 2 şubat akşamı ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde final heyecanı yaşandı. Hem iletişim oyununun oynandığı hem de final heyecanının yaşandığı Survivor’da elenen isim ise Duygu oldu. Yarışmanın son bölümü yine ilgi ile takip edildi.

Survivor Türkiye programının yayınlanan son bölümünde ünlüler ve gönüllüler iletişim oyunu için parkurda karşı karşıya geldi. Güç ve denge gerektiren oyunların oynandığı iletişim oyununu ilk olarak ünlüler takımı kazandı. Ardından oynanan ikinci tur ile ise kazanan takım gönüllüler oldu. Gönüllülerin aileleri ile görüştüğü anlarda duygusal sahneler ekrana geldi. Ardından gönüllüler takımında halktan gelen SMS oylarında çoğunluğu yakalayan Poyraz, Ayşe’yi eleme postasına gönderdi. Ünlüler takımında ise SMS birincisi Dora Reşat’ı eleme postasına gönderdi. Reşat, Ayşe ve Duygu’nun eleme postasına girdiği haftada elenen isim Duygu oldu.

Survivor Türkiye 4 Şubat Tanıtımı Yayınlandı Mı, Yeni Eleme Adayı Kim Olacak?

Survivor Türkiye programının yeni tanıtımı yayınlandı. Dokunulmazlık oyununun oynanacağı 4 şubat bölümünde haftanın ilk eleme adayı belli olacak.