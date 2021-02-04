Sağlık ekipleri göğüs ağrısı geçiren hasta için seferber oldu

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Erzurum'un Çat ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hastanın yardımına, sağlık ekipleri yetişti.

Merkeze 56 kilometre uzaklıktaki Taşağıl köyünde yaşayan Fetih Ağgül (55), akşam saatlerinde şiddetli göğüs ağrısı çekti. Yolun kardan kapanması nedeniyle Ağgül'ü hastaneye götüremeyen yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık çalışanlarının, kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğunu bildirmesi üzerine yetkililer, hastanın alınması için kar paletli ambulans gönderdi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), önünde kar küreme bıçağı olan ambulansla yolu açarak 112 ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.

Sağlık ekipleri, 3 saat süren zorlu çalışmanın ardından ulaştıkları köyde, Ağgül'e ilk müdahaleyi evde yaptı. Hastayı daha sonra ambulansın bulunduğu noktaya kadar taşıyan sağlık ekipleri, hastayı ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan Ağgül'ün sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Hastanın oğlu Yasin Ağgül, sürekli yağan kar dolayısıyla köyün yolunun açılmasına rağmen tekrar kapandığını, kar paletli ambulansı görünce şaşırdıklarını belirterek sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık ekiplerinin kar dolayısıyla kapanan yolları açarak köye gittikleri ve rahatsızlanan Ağgül'ü hastaneye ulaştırdıkları anların yer aldığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.