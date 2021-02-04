Sağlık ekipleri göğüs ağrısı geçiren hasta için seferber oldu
Kar nedeniyle yolu kapanan köyde yaşayan 55 yaşındaki Fetih Ağgül, sağlık çalışanlarınca 3 saat süren çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı
Erzurum'un Çat ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hastanın yardımına, sağlık ekipleri yetişti.
Merkeze 56 kilometre uzaklıktaki Taşağıl köyünde yaşayan Fetih Ağgül (55), akşam saatlerinde şiddetli göğüs ağrısı çekti. Yolun kardan kapanması nedeniyle Ağgül'ü hastaneye götüremeyen yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık çalışanlarının, kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğunu bildirmesi üzerine yetkililer, hastanın alınması için kar paletli ambulans gönderdi.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), önünde kar küreme bıçağı olan ambulansla yolu açarak 112 ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.
Sağlık ekipleri, 3 saat süren zorlu çalışmanın ardından ulaştıkları köyde, Ağgül'e ilk müdahaleyi evde yaptı. Hastayı daha sonra ambulansın bulunduğu noktaya kadar taşıyan sağlık ekipleri, hastayı ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine götürdü.
Tedavi altına alınan Ağgül'ün sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.
Hastanın oğlu Yasin Ağgül, sürekli yağan kar dolayısıyla köyün yolunun açılmasına rağmen tekrar kapandığını, kar paletli ambulansı görünce şaşırdıklarını belirterek sağlık ekiplerine teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık ekiplerinin kar dolayısıyla kapanan yolları açarak köye gittikleri ve rahatsızlanan Ağgül'ü hastaneye ulaştırdıkları anların yer aldığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.