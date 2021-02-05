Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 Şub 2021 - 12:32

Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 5 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!

Beyaz TV'nin sevilen programı Söylemezsem Olmaz 5 Şubat 2021 saat 13.15'te ekranlarda olacak. Gündeme damga vuran programın yeni bölümü heyecanla bekleniyor.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Söylemezsem Olmaz 5 Şubat 2021 Beyaz TV İzle! TIKLAYINIZ.

Beyaz TV ekranlarının sevilen programı Söylemezsem Olmaz yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin en çok izlenen magazin programında çarpıcı olaylar ekrana geliyor. Ünlüler dünyasında yaşanan en skandal gelişmelerin ve beklenmeyen olayların konuşulduğu programda eğlence dolu anlar yaşanıyor. Her bölümü ilgi ile izlenen Söylemezsem Olmaz hafta içi hergün saat 13.15’te Beyaz TV ekranlarında yayınlanıyor.

Türkiye’nin en çok izlenen magazin programı Söylemezsem Olmaz’ın sunuculuğunu Bircan Bali, Seren  Serengil ve Arto üstleniyor. Magazin dünyasında yaşanan çarpıcı gelişmeleri aktaran sunucular aynı zamanda olayları yorumluyor. Ünlüler dünyasında yaşanan çeşitli olayları eleştiren sunucuların cesur yorumları ise dikkat çekiyor. Magazin dünyasının sevilen isimlerinin de konuk olduğu yayında neşe dolu anlar ekrana geliyor. Hergün farklı gündemlerin tartışıldığı programda ele alınacak konular merakla bekleniyor.

Söylemezsem Olmaz Programı 4 Şubatta Neler Oldu?

Gündüz kuşağının sevilen programı Söylemezsem Olmaz dün yine birbirinden çarpıcı olayları ekrana taşıdı. Magazin dünyasının şaşkınlık yaratan skandal gelişmelerinin ekrana geldiği 4 şubat programı ilgi ile izlendi.

Söylemezsem Olmaz programının dün ekrana gelen bölümünde Burcu Biricik’in yasakları delmesi konuşuldu. Sokağa çıkma yasaklarını ve kafe, restoranlarda oturma yasaklarını delen ünlüler arasında katılan Burcu Biricik eve dönerken ise gazetecilerin sorularını cevapladı. Programda konuşulan diğer gündem ise oryantal Didem ve Bülent Serttaş gerginliği oldu. Yankıları devam eden olay ile ilgili açıklama yapan Diden canlı yayına bağlanarak kendisine kurulan kumpası anlattı. Programda Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ile Hakan Altun ve Gonca Vuslateri ayrılığı konuşuldu. Çiftler arasında yapılan yakıştırmalar şaşkınlık yarattı, Seren Serengil’in konu ile ilgili yorumları da izleyenleri şaşırttı.

Söylemezsem Olmaz Programı 5 Şubatta Neler Konuşulacak?

Söylemezsem Olmaz programının dün ekrana gelen çarpıcı gündemlerinin ardından yeni bölümde ele alınacak konular merak edildi. Bugün de magazin dünyasının en çarpıcı olaylarının ekrana geleceği Söylemezsem Olmaz programında gündemin nabzı tutulacak. Büyük beğeni ile takip edilen program bugün saat 13.15’te Beyaz TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak.

# söylemezsem olmaz, söylemezsem olmaz sunucuları, Söylemezsem Olmaz son bölüm ne oldu, Söylemezsem Olmaz yasin obuz, Söylemezsem Olmaz 5 şubat tek parça izle, Söylemezsem Olmaz 5 şubat full izle, Söylemezsem Olmaz 5 şubat beyaz tv, söylemezsem olmaz beyaz tv izle, Söylemezsem Olmaz son bölüm izle, söylemezsem olmaz youtube izle, söylemezsem olmaz yeni bölüm, söylemezsem olmaz burcu biricik, yeni, magazin, 2021, türkiye, izle, ilgi, gündem

05 Şub 2021 - 12:32 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Doya Doya Moda 5 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 148. Bölüm Kim Elendi,  Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 5 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 148. Bölüm Kim Elendi,  Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 5 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 5 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim Star TV? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim Star TV?
Sol Yanım Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sol Yanım Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Alev Alev Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 48. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 48. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 82. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 82. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Doya Doya Moda 4 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 148. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 4 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 148. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle!
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Doya Doya Moda 5 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 148. Bölüm Kim Elendi,  Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 5 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 148. Bölüm Kim Elendi,  Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 5 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 5 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim Star TV? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim Star TV?
Sol Yanım Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sol Yanım Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Alev Alev Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 48. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 48. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 82. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 82. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Doya Doya Moda 4 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 148. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 4 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 148. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle!
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Alev Alev Dizisinde Biri Ölüyor Biri Hüngür Hüngür Ağlıyor! Dizinin Detayları Seyirciye "Pes Artık" Dedirtti! mask
Alev Alev Dizisinde Biri Ölüyor Biri Hüngür Hüngür Ağlıyor! Dizinin Detayları Seyirciye "Pes Artık" Dedirtti!
Doya Doya Moda 5 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 148. Bölüm Kim Elendi,  Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 5 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 148. Bölüm Kim Elendi,  Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 5 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 5 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle!
Kurtlar Vadisi'nden Polat Alemdar Değil Ama O İsim Kırmızı Oda Dizisine Katılıyor! Diziyi Resmen Sallayacak! Neler Oluyor? mask
Kurtlar Vadisi'nden Polat Alemdar Değil Ama O İsim Kırmızı Oda Dizisine Katılıyor! Diziyi Resmen Sallayacak! Neler Oluyor?
Mucize Doktor Dizisinde Ezo Gidiyor, Nazlı-Ali Evleniyor! Vedası Doğrulandı, Artık Bir Bölüm Bile Yok! Vedası Üzdü... mask
Mucize Doktor Dizisinde Ezo Gidiyor, Nazlı-Ali Evleniyor! Vedası Doğrulandı, Artık Bir Bölüm Bile Yok! Vedası Üzdü...
Bir Zamanlar Çukurova Yayından Kaldırılabilir! Demir ve Ümit Yan Yana Gelince Öyle Şeyler Yaptılar ki Seyirci Şok Oldu! “Önce Bir Karını Boşasaydın!” mask
Bir Zamanlar Çukurova Yayından Kaldırılabilir! Demir ve Ümit Yan Yana Gelince Öyle Şeyler Yaptılar ki Seyirci Şok Oldu! “Önce Bir Karını Boşasaydın!”
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim Star TV? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim Star TV?
Savaşçı Dizisinin Tüm Eski Oyuncuları Tek Tek Kadroya Dönüyor! O İsimde Artık Kadroda! Berk Oktay'da Gelecek mi? mask
Savaşçı Dizisinin Tüm Eski Oyuncuları Tek Tek Kadroya Dönüyor! O İsimde Artık Kadroda! Berk Oktay'da Gelecek mi?
Bir Zamanlar Çukurova'nın Güzelinin Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki... Bu Fotoğraflar Hiçbir Yerde Yok! mask
Bir Zamanlar Çukurova'nın Güzelinin Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki... Bu Fotoğraflar Hiçbir Yerde Yok!
Sol Yanım Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sol Yanım Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 5 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 5 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle!
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 5 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 5 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!
Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlatıldı mask
Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlatıldı
Müge Anlı Tek Parça 5 Şubat 2021 Cuma ATV Canlı İzle mask
Müge Anlı Tek Parça 5 Şubat 2021 Cuma ATV Canlı İzle
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim Star TV? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim Star TV?
Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi "Atmaca" Sinop'ta test edildi mask
Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi "Atmaca" Sinop'ta test edildi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL