Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 5 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!

Söylemezsem Olmaz 5 Şubat 2021 Beyaz TV İzle! TIKLAYINIZ.

Beyaz TV ekranlarının sevilen programı Söylemezsem Olmaz yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin en çok izlenen magazin programında çarpıcı olaylar ekrana geliyor. Ünlüler dünyasında yaşanan en skandal gelişmelerin ve beklenmeyen olayların konuşulduğu programda eğlence dolu anlar yaşanıyor. Her bölümü ilgi ile izlenen Söylemezsem Olmaz hafta içi hergün saat 13.15’te Beyaz TV ekranlarında yayınlanıyor.

Türkiye’nin en çok izlenen magazin programı Söylemezsem Olmaz’ın sunuculuğunu Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto üstleniyor. Magazin dünyasında yaşanan çarpıcı gelişmeleri aktaran sunucular aynı zamanda olayları yorumluyor. Ünlüler dünyasında yaşanan çeşitli olayları eleştiren sunucuların cesur yorumları ise dikkat çekiyor. Magazin dünyasının sevilen isimlerinin de konuk olduğu yayında neşe dolu anlar ekrana geliyor. Hergün farklı gündemlerin tartışıldığı programda ele alınacak konular merakla bekleniyor.

Söylemezsem Olmaz Programı 4 Şubatta Neler Oldu?

Gündüz kuşağının sevilen programı Söylemezsem Olmaz dün yine birbirinden çarpıcı olayları ekrana taşıdı. Magazin dünyasının şaşkınlık yaratan skandal gelişmelerinin ekrana geldiği 4 şubat programı ilgi ile izlendi.

Söylemezsem Olmaz programının dün ekrana gelen bölümünde Burcu Biricik’in yasakları delmesi konuşuldu. Sokağa çıkma yasaklarını ve kafe, restoranlarda oturma yasaklarını delen ünlüler arasında katılan Burcu Biricik eve dönerken ise gazetecilerin sorularını cevapladı. Programda konuşulan diğer gündem ise oryantal Didem ve Bülent Serttaş gerginliği oldu. Yankıları devam eden olay ile ilgili açıklama yapan Diden canlı yayına bağlanarak kendisine kurulan kumpası anlattı. Programda Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ile Hakan Altun ve Gonca Vuslateri ayrılığı konuşuldu. Çiftler arasında yapılan yakıştırmalar şaşkınlık yarattı, Seren Serengil’in konu ile ilgili yorumları da izleyenleri şaşırttı.

Söylemezsem Olmaz Programı 5 Şubatta Neler Konuşulacak?

Söylemezsem Olmaz programının dün ekrana gelen çarpıcı gündemlerinin ardından yeni bölümde ele alınacak konular merak edildi. Bugün de magazin dünyasının en çarpıcı olaylarının ekrana geleceği Söylemezsem Olmaz programında gündemin nabzı tutulacak. Büyük beğeni ile takip edilen program bugün saat 13.15’te Beyaz TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak.