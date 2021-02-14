Kısıtlama'da sokakta kayak yapanların eğlencesi polisin sireniyle sona erdi
Edirne'de kısıtlamaya rağmen sokakta kayak yapanların eğlencesi polisin sireniyle sona erdi
Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kar sevinci yaşayanlar, polisin uyarısıyla evlerine gitti.
Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi Suni Gölet mevkisinde yaklaşık 100 kişi, poşet, karton ya da kendi yaptıkları kızaklarla karla kaplı yolda kayarak eğlendi.
Kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlar, polis aracının sireniyle hızla evlerine ya da marketlere gitti.
Polis ekibi, kısıtlamaya rağmen karın keyfini çıkaranları, "Arkadaşlar, çocuklar lütfen bize yardımcı olun, sokağa çıkma kısıtlamasına uyalım, evlerinize dönün. Market alışverişi dışında sokakta bulunmak yasak." şeklinde uyardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.