Müge Anlı Tamamı Tek Parça 17 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Şubat ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı çarpıcı konu ve olaylar ile Türkiye’nin gündemini belirlemeye devam ediyor. Dolandırıcılık, kayıp ve cinayet olaylarının ekrana geldiği programda her bölüm akıl almaz olaylar ekrana geliyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi yaşanan olayların arka planını bulmak ve göstermek için çabalıyor. Program hafta içi hergün saat 20.00’da canlı yayın ile ekrana geliyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 16 Şubatta Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert dün yine birbirinden çarpıcı gelişmeleri ekrana taşıdı. Şüpheli kayıp ve cinayet olaylarının ekrana geldiği 16 şubat bölümünde İkranur cinayeti ile ilgili sıcak gelişmeler ekrana geldi. Program dün ekrana gelen bölümü ile yine sosyal medyada gündem oldu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün ekrana gelen bölümünde 8 ay önce cansız bedenine ulaşılan İkranur, gündem olmaya devam etti. 8 ay önce öldürülen 7 yaşındaki küçük kızın katili ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayında İkranur Tirsi cinayeti ile sorgulanan amca Sinan Tirsi’ni cinayeti itiraf ettiğini açıkladı. Programda İkranur Tirsi cinayeti ile ilgili yaşanan sıcak gelişmelerin yanı sıra kayıp olayları da ele alınmaya devam eti. Sivas’tan Ankara’ya giden ve geri dönmeyen 48 yaşındaki Uğur Şimşek’in şüpheli kaybı merak konusu olmaya devam ediyor. Uğur Şimşek’in nerede olduğu Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılıyor. Programın diğer gündemi ise İstanbul’da kaybolan İranlı genç kadın Marjan oldu. Kısa süre önce ortadan kaybolan kadının nerede olduğu merak ediliyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 17 Şubat Gündemleri Neler Olacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dün ekrana gelen bölümünün ardından bugün programda nelerin konuşulacağı merak konusu oldu. İkranur Tirsi cinayeti ile ilgili ayrıntıların ekrana geleceği programda kayıp olaylarında yaşanan gelişmeler de izleyenlere aktarılacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün saat 10.00’da ekrana gelecek.