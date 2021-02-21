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/ 21 Şub 2021 - 19:25

Abant Tabiat Parkı, Kovid-19 kısıtlamalarında en sakin günlerini yaşıyor

Abant'a konaklamak için gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, kaldıkları otellerin çevresinde yürüyüş yaptı. Otellerin bahçesinde çocuklarıyla şambrelle kayan tatilciler, kardan adam yaparak keyifli vakit geçirdi.