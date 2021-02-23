7. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası
Organizasyonu genel klasmanda erkeklerde Enes Talha Şenses ve Metin Doğu, kadınlarda Mesure Tutku Yılmaz birinci bitirdi
7. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası'nı erkeklerde Enes Talha Şenses ve Metin Doğu, kadınlarda da Mesure Tutku Yılmaz şampiyon tamamladı.
Organizasyonda erkekler yüksek atlamada 2,15 ile yenişemeyen Enes Talha Şenses ve Metin Doğu birinci sırayı paylaştı.
Kadınlarda 4,41'lik atlayış yapan Mesure Tutku Yılmaz, sırıkla atlama büyük kadınlar ve 23 yaş altı rekorunu bir santimetre geliştirerek zirvede yer aldı.
Yarışmalarda puan tablosuna göre ilk 10 sırayı alan sporculara para ödülü, ilk üçe girenlere ise kupa verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.