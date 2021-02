Şarkılar Bizi Söyler 1. bölüm Full Canlı İzle! Sibel Can - Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler 25 Şubat 2021 Tek Parça Youtube İzle

Şarkılar Bizi Söyler 1. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Kanal D ekranlarının yeni programı Şarkılar Bizi Söyler ilk bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Bir süredir yayınlanan tanıtım filmleri ile dikkatleri üzerine çeken programda müzik şöleni yaşanacak. Her hafta birbirinden değerli sanatçıların parçaları ile izleyenleri buluşturacak Şarkılar Bizi Söyler programının ilk bölümü merakla bekleniyor. Yeni sezonunun başarılı projelerinden olması beklenen Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyiciler ile buluşacak.

Yapımcılığını Poll Production’ın üstleneceği Şarkılar Bizi Söyler programın yürütücü yapımcılığını ise Hülya Sepken üstlenecek. Programda fantezi müziğin güçlü isimlerinden Sibel Can ve Hakan Altun ise sunuculuk yapacak. Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici’nin de yer alacağı Şarkılar Bizi Söyler programında müzik dünyasının usta isimleri anılacak, müzik şöleni yaşanacak. Şimdiden dikkat çeken programda her hafta eğlence dolu anlar ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler programının konseptinin nasıl olacağı ve ilk bölümde yaşanacaklar ise izleyenler tarafından merak ediliyor.

Şarkılar Bizi Söyler Programının Konsepti Nedir?

Yen sezonda Kanal D ekranlarının en başarılı projeleri arasına girmesi beklenen Şarkılar Bizi Söyler programının yayınlanan tanıtım fragmanları konsepti hakkında bilgi veriyor. Fantezi müziğin güçlü vokalleri Sibel Can ve Hakan Altun’un sunuculuğunu gerçekleştireceği programda ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici de yer alacak. Üçlü sevilen şarkıları hep beraber seslendirecek ve keyifli sohbetler ekrana gelecek. Müzik odaklı bir program olması beklenen Şarkılar Bizi Söyler’de her hafta farklı bir sanatçının eserleri ele alınacak. Her hafta müzik camiasının güçlü isimlerinden birinin hikayesinin ve şarkılarının konuşulacağı programda ilk hafta hangi sanatçının ele alınacağı ise merak konusu oldu. Programda konukların olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Şarkılar Bizi Söyler Programı İlk Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşam ekrana gelecek ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin neşeli tavırlarının dikkat çektiği fragman beğeni topladı. Programda bu hafta Müslüm Gürses şarkıları ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler bugün saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.