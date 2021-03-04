Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 4 Mart 2021 Perşembe Beyaz TV Canlı İzle!

Söylemezsem Olmaz 4 Mart 2021 Beyaz TV İzle! TIKLAYINIZ.

Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil’in sunuculuğunu üstlendiği magazin programı Söylemezsem Olmaz birbirinden çarpıcı gündemleri ve eğlenceli yorumlar ile ekrana geliyor. Yayınlanan her bölümü ilgi ile takip edilen programda ünlüler dünyasında yaşanan skandal gelişmeler yayınlanıyor. Program hafta içi hergün saat 13.15’te Beyaz TV ekranlarında yayınlanıyor.

Söylemezsem Olmaz Programı 3 Martta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Beyaz TV ekranlarının en çok izlenen magazin programı olan Söylemezsem Olmaz dün ekrana gelen bölümü ile yine birbirinden çarpıcı olayları ekrana taşıdı. Ünlüler dünyasında yaşanan renkli olayların ekrana geldiği Söylemezsem Olmaz programının dün ekrana gelen bölümü yine ilgi ile takip edildi.

Söylemezsem Olmaz programının dün ekrana gelen bölümünde birçok ünlü isim polemiklerle gündeme geldi. Uzun zamandır devam eden aşı tartışmaları ile ilgili yeni bir yorum da Doğa Rutkay’dan geldi. Ünlü isim aşı tartışmalarına son noktayı koydu. Programda Orhan Gencebay ve Demet Akalın’ı dolandırdığı iddia edilen çete ile ilgili yeni gelişmeler ekrana geldi. Dolandırıcılık çetesinin yakalandığı iddia edildi. Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş yeni projesinde rol gereği sünnet oldu. Eğlenceli anlar ekrana yansıdı. Magazin dünyasının en çok merak edilen isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ yeni yetenekleri ile gündeme geliyor. Ünlü oyuncunun mızıka çaldığı görüntüleri büyük beğeni topladı. Murat Boz ile yaşadığı ilişki ile uzun süre gündemde kalan Aslı Enver şimdi de yeni aşkı ile gündeme düştü. Aslı Enver’in yeni bir ilişki yaşayıp yaşamadığı merak ediliyor. Ramo dizisinin yıldızı Murat Yıldırım eşi hakkında gelen olumsuz yorumlara sert yanıt verdi. Programda sık sık başrol oyuncuları ile gündeme gelen Sen Çal Kapımı dizisinin final yapıp yapmayacağı da konuşuldu.

Söylemezsem Olmaz Programı 4 Mart Gündemleri Neler Olacak?

Söylemezsem Olmaz programının dün ekrana gelen kalabalık gündeminin ardından programda bugün yine ünlüler dünyasında yaşanan en şaşırtıcı gelişmeler ekrana gelecek Magazinin nabzının tutulacağı programda ekrana gelecek yeni gündemler merakla bekleniyor. Söylemezsem Olmaz programı bugün saat 13.15’te Beyaz TV ekranlarında yayınlanacak.