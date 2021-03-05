Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 Mar 2021 - 23:27

Bitlis şehitleri için duygulandıran klip: "Şehitler ölmez vatan bölünmez"

"Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar" ifadelerine yer verilen paylaşım, yoğun ilgi gördü.

ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 askerin anısına klip hazırladı.

Bitlis şehitleri için emniyetin sosyal medyadan paylaştığı klip, izleyenleri duygulandırdı.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar" ifadelerine yer verilen paylaşım, yoğun ilgi gördü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat ekipleri ve Medya Halkla İlişkiler Protokol Şube Müdürlüğü personelince çekilen görüntülerle hazırlanan klipte, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, Türk milletine başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.
# antalya, bitlis, emniyet, klip, şehit, Antalya Emniyet Müdürlüğü, kaza

05 Mar 2021 - 23:27 AA Antalya- Kültür - Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bitlis şehitleri için duygulandıran klip: "Şehitler ölmez vatan bölünmez" mask
Bitlis şehitleri için duygulandıran klip: "Şehitler ölmez vatan bölünmez"
Soli Pompeipolis Antik Kenti deniz suyunun çekilmesiyle güzelliği ortaya çıktı mask
Soli Pompeipolis Antik Kenti deniz suyunun çekilmesiyle güzelliği ortaya çıktı
Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi Amasya'ya getirildi mask
Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi Amasya'ya getirildi
Şehit Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi mask
Şehit Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi
Şehit Astsubay Şükrü Karadirek, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit Astsubay Şükrü Karadirek, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL