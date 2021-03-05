Bitlis şehitleri için duygulandıran klip: "Şehitler ölmez vatan bölünmez"
"Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar" ifadelerine yer verilen paylaşım, yoğun ilgi gördü.
Antalya Emniyet Müdürlüğü, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 askerin anısına klip hazırladı.
Bitlis şehitleri için emniyetin sosyal medyadan paylaştığı klip, izleyenleri duygulandırdı.
"Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar" ifadelerine yer verilen paylaşım, yoğun ilgi gördü.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat ekipleri ve Medya Halkla İlişkiler Protokol Şube Müdürlüğü personelince çekilen görüntülerle hazırlanan klipte, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, Türk milletine başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.
05 Mar 2021 - 23:27 AA Antalya- Kültür - Sanat
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.