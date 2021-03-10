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- 10 Mar 2021 - 14:14

Sadakatsiz Dizisi 21. Bölüm Full İzle! Sadakatsiz 10 Mart 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Sadakatsiz bu akşam ekranlarda olacak. Sadakatsiz 21. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emre Okur
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Sadakatsiz 21. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Sadakatsiz gerilim ve heyecan dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yer aldığı yapımda aldatılan bir kadının intikamı anlatılıyor. Dizi her hafta çarşamba akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Sadakatsiz Dizisi 20. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz geçen hafta 20. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde köşeye sıkışan Volkan bir yandan Asya’yı Sinan’dan uzak tutmaya çalışırken diğer yandan da kendisinin Derin’e affettirmeye çalışır. Dizi son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Sadakatsiz dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Volkan’ı terk eden Derin, onu pişman etmek için elinden geleni yapmaya karar verir. Haluk’un emri ile Volkan’ın eve girmesi de yasaklanır. Sinan Derin ve Gönül’ün da orada olduğu bir esnada Asya’yı ziyaret etmek için kafeye gider. Bu sürpriz ziyaret ise kısa sürede büyük bir dedikodu halini alır. Dedikoduları duyan Volkan, Asya’ya Sinan ile görüşmemesini söyler ve onu tehdit eder. Ancak Asya’nın Volkan’dan korkusu yoktur ve onun söylediği hiçbir şeyi dinlemez. Bir yandan Asya’nın Sinan ile görüşmesini kaldıramayan Volkan diğer yandan ise Derin’den yediği gol ile iyice köşeye sıkışır. Bu sırada Haluk ve Hicran buluşması büyük olayları tetiklerken, Gönül de boş durmaz. Hem kendisi hem de kızını korumak için yeni bir plan yapar. Derin’in mağaza açılışında yaşanalar ise yeniden dengelerin değişmesine neden olur.

Sadakatsiz Dizisi 21. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sadakatsiz dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Asya ve Sinan’ın beraber açılış törenine katılması herkesi şaşırtırken, Derin’i ise mutlu eder. Bu olayın tüm şehre yayılması ile Derin Asya’ya imalı sözlerde bulunurken, Asya’nın büyük kozunu oynaması ise an meselesidir. Sadakatsiz dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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10 Mar 2021 - 14:14 - Dizi Fragmanları

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