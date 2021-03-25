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- 25 Mar 2021 - 12:42

Mucize Doktor Dizisi 55. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mucize Doktor son bölüm izle, Mucize Doktor 55. Bölüm izle! Söz konusu araştırmaları yapan kişiler için Mucize Doktor 55. Bölüm tek parça izle makalemizi hazırladık. Makalemizin içeriğinden hem Mucize Doktor 55. Bölüme ulaşabilir, hem Mucize Doktor 55. Bölüm fragmanına göz atabilirsiniz. İşte ekranların en sevilen dizisi Mucize Doktor 55. Bölüm ve tüm detayları…

Ali Kurt
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Mucize Doktor 55. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile FOX TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Mucize Doktor dizisi macera dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Savant sendromlu Ali’nin doktor olmak için verdiği mücadelenin anlatıldığı yapımda Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Uysal gibi isimler yer alıyor. Dizi yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Mucize Doktor Dizisi 54. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor geçen hafta 54. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde hastanede işler karışır. Beklenmedik bir yoğunluk ortalığın karışmasına neden olurken, Vuslat’ın geçmişten gelen misafiri ise herkesin bir şeyleri yeniden sorgulaması gerekir. Mucize Doktor dizisi geçen hafta ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Mucize Doktor dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde Berhayat Hastanesi’nde işler hiç olmadığı kadar karmaşıktır. Hastanede yaşanan yoğunluk kimseye nefes alacak vakit bırakmaz. Adil Erinç Fonu’nun üzerine acile ardı ardına yeni vakalar gelmeye başlar. Herkes o kadar yoğundur ki Nazlı’nın uğradığı saldırının şokunu atlatma fırsatı dahi olmaz. Bu sırada Vuslat’ın eski bir arkadaşının hastalanması ile işler iyice çıkmaza girer. Bununla beraber şiddete meyilli bir hasta Nazlı’ya kafayı takmıştır. Nazlı yaşadıklarından çok bunalsa da hastanede kalmak ve işini yapmak zorundadır. Vuslat’ın arkadaşının durumu ise çok kötüdür ve tedavisi mümkün değildir. Ancak Vuslat bunu kabul etmek istemez ve yeni çözümler aramaya devam eder. Vuslat’ın arkadaşı için kendisini paralaması kafaları karıştırır. Hastanedeki herkes bu hastanın sıradan bir arkadaş olmadığının farkındadır.

Mucize Doktor Dizisi 55. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Mucize Doktor dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise yaşanan kaza ve çok sayıda hasta dikkat çekti. Hastalarla duygusal bağ geliştiren Ali’nin ise başı büyük belaya girer. Mucize Doktor merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.

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25 Mar 2021 - 12:42 - Dizi Fragmanları

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