Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 1 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

Esra Erol 1 Nisan 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Esra Erol akıl almaz olayları ekrana taşımaya devam ediyor. İlgi ile takip edilen programda aldatılan, dolandırılan ve yakınları kaybolan mağdurların hikayeleri ekrana geliyor. Savrulan hayatların, dağılan ailelerin ekrana geldiği program hafta içi hergün saat 16.20’de yayınlanıyor.

Esra Erol 31 Martta Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol dün yayınlanan bölümü ile yine akıl almaz olayları ekrana taşıdı. Birbirinden çarpıcı gündemlerin ekrana geldiği programda şaşırtıcı gelişmeler de yaşandı. Programın son bölümü yine merakla talip edildi.

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen eltiler konuşuldu. İki eltinin beraber kaçtığı Muammer Ay, küçük elti Hamide’yi serbest bıraktı. Programa katılan küçük eltinin açıklamaları izleyenleri şok etti. Muammer Ay’ın kendisini tehdit ettiğini açıklayan Hamide, ailesinin yanına dönmek istediğini açıkladı. Muammer Ay’ın Hamide’yi nasıl tehdit ettiği ise merak konusu oldu. Esra Erol’un diğer gündemi ise kendisinden 40 yaş küçük Ebru tarafından dolandırılan Mehmet olmaya devam etti. Ebru’nun kendisinden 535 bin lira aldığını iddia eden Mehmet Bey, Ebru ile iletişimi Emre isimli kişi aracılığı ile sağladığını belirtti. Programa katılan Ebru’nun çarpıcı iddiaları dikkat çekti. Ebru ve Emre’ni işbirliği içinde dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor. Programın çarpıcı gündemlerinden biri de Muammer ve şiddet gördüğü eşi Gülhan oldu. Eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Muammer canlı yayında eşi ile büyük yüzleşme yaşadı. İkili arasında gerilimli dakikalar ekrana geldi.

Esra Erol 1 Nisan Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünün ardından programda bugün konuşulacak gündemler merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın yeni bölümünde eltiler gündem olmaya devam edecek. Muammer ve Gülhan ilişkisinde de son kararın verileceği programda Ebru’nun işbirlikçisi Emre canlı yayına konuk olacak. Esra Erol merakla beklenen yeni bölümü ile bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.