Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 Nis 2021 - 12:42

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 1 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

Esra Erol 1 Nisan 2021 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 1 Nisan 2021 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 1 Nisan 2021 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Esra Erol 1 Nisan 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Esra Erol akıl almaz olayları ekrana taşımaya devam ediyor. İlgi ile takip edilen programda aldatılan, dolandırılan ve yakınları kaybolan mağdurların hikayeleri ekrana geliyor. Savrulan hayatların, dağılan ailelerin ekrana geldiği program hafta içi hergün saat 16.20’de yayınlanıyor.

Esra Erol 31 Martta Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol dün yayınlanan bölümü ile yine akıl almaz olayları ekrana taşıdı. Birbirinden çarpıcı gündemlerin ekrana geldiği programda şaşırtıcı gelişmeler de yaşandı. Programın son bölümü yine merakla talip edildi.

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen eltiler konuşuldu. İki eltinin beraber kaçtığı Muammer Ay, küçük elti Hamide’yi serbest bıraktı. Programa katılan küçük eltinin açıklamaları izleyenleri şok etti. Muammer Ay’ın kendisini tehdit ettiğini açıklayan Hamide, ailesinin yanına dönmek istediğini açıkladı. Muammer Ay’ın Hamide’yi nasıl tehdit ettiği ise merak konusu oldu. Esra Erol’un diğer gündemi ise kendisinden 40 yaş küçük Ebru tarafından dolandırılan Mehmet olmaya devam etti. Ebru’nun kendisinden 535 bin lira aldığını iddia eden Mehmet Bey, Ebru ile iletişimi Emre isimli kişi aracılığı ile sağladığını belirtti. Programa katılan Ebru’nun çarpıcı iddiaları dikkat çekti. Ebru ve Emre’ni işbirliği içinde dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor. Programın çarpıcı gündemlerinden biri de Muammer ve şiddet gördüğü eşi Gülhan oldu. Eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Muammer canlı yayında eşi ile büyük yüzleşme yaşadı. İkili arasında gerilimli dakikalar ekrana geldi.

Esra Erol 1 Nisan Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünün ardından programda bugün konuşulacak gündemler merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın yeni bölümünde eltiler gündem olmaya devam edecek. Muammer ve Gülhan ilişkisinde de son kararın verileceği programda Ebru’nun işbirlikçisi Emre canlı yayına konuk olacak. Esra Erol merakla beklenen yeni bölümü ile bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.

# esra erol haberleri, esra erol canlı izle, esra erol, esra erol son bölüm izle youtube, esra erol son bölüm izle, esra erol 1 Nisan 2021, esra erol canlı yayın izle, esra erol hangi kanalda, esra erol kesintisiz izle, esra erol canlı, esra erol kesintisiz tam izle, esra erol kesintisiz son bölüm, esra erol kesintisiz youtube izle, esra erol izle, esra erol’da bugün ne oldu, esra erol youtube, esra erol bugün ne oldu, 2021, ilgi, izle, yeni, Gibi, türkiye, atv

01 Nis 2021 - 12:42 - Dizi Fragmanları

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı ve Esra Erol Neredeyse Birleşiyordu! Konular Farklı Ama Kişiler 'Aynı'! "Zeynep Ergül Hapisteyse Bu Kim?" mask
Müge Anlı ve Esra Erol Neredeyse Birleşiyordu! Konular Farklı Ama Kişiler 'Aynı'! "Zeynep Ergül Hapisteyse Bu Kim?"
Esra Erol’da Ahlaksız Teklif! Esra Erol Bile Sinirden Sesini Yükseltti! Rezalet Olay, Ağızları Açık Bıraktı! Tam Tamına 535 Bin Lira… mask
Esra Erol’da Ahlaksız Teklif! Esra Erol Bile Sinirden Sesini Yükseltti! Rezalet Olay, Ağızları Açık Bıraktı! Tam Tamına 535 Bin Lira…
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 31 Mart 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 31 Mart 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 30 Mart 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 30 Mart 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Esra Erol Bir Bakış Attı, Hayranlarını Tekrar Kendine Hayran Etti! Adeta Şıklık Öyle Olmaz Böyle Olur Dedi! "Türkiye'nin En Güzel Kadını!" mask
Esra Erol Bir Bakış Attı, Hayranlarını Tekrar Kendine Hayran Etti! Adeta Şıklık Öyle Olmaz Böyle Olur Dedi! "Türkiye'nin En Güzel Kadını!"
Esra Erol’da İşin İçine Büyü, Sihir Girdi! İki Elti Bir Olup Yufkacıya Kaçmıştı, Tüm Detaylar Ortaya Çıktı! Meğer Büyük ve Küçük Hamide… mask
Esra Erol’da İşin İçine Büyü, Sihir Girdi! İki Elti Bir Olup Yufkacıya Kaçmıştı, Tüm Detaylar Ortaya Çıktı! Meğer Büyük ve Küçük Hamide…
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Mart 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Mart 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Küfür Şoku! Canlı Yayındayız Demediler, Ağızlarına Sahip Çıkamadılar! Her Şey Sadece 10 Saniyede Gerçekleşti… mask
Esra Erol’da Küfür Şoku! Canlı Yayındayız Demediler, Ağızlarına Sahip Çıkamadılar! Her Şey Sadece 10 Saniyede Gerçekleşti…
Esra Erol’da İki Elti Aynı Adama Kaçtı! Esra Erol Şaşkınlığını Gizleyemedi! Stüdyo Adeta Buz Kesti! Kaçtılar Mı, Kaçırıldılar Mı? mask
Esra Erol’da İki Elti Aynı Adama Kaçtı! Esra Erol Şaşkınlığını Gizleyemedi! Stüdyo Adeta Buz Kesti! Kaçtılar Mı, Kaçırıldılar Mı?
Esra Erol'da 8 Saatlik Dolandırılma Hikayesi! Başkasından Çocuk Yaptı, Parasını Pulunu Alıp Başka Kocaya Kaçtı! "Sen Neden Utanıyorsun?" mask
Esra Erol'da 8 Saatlik Dolandırılma Hikayesi! Başkasından Çocuk Yaptı, Parasını Pulunu Alıp Başka Kocaya Kaçtı! "Sen Neden Utanıyorsun?"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 1 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 674. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu? mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 1 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 674. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?
Doya Doya Moda All Star 1 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 14. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda All Star 1 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 14. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 161. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 161. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 1 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 1 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 1 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 1 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Kırmızı Kamyon Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 31 Mart 2021 Kırmızı Kamyon Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Kamyon Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 31 Mart 2021 Kırmızı Kamyon Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL