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- 08 Nis 2021 - 15:15

Survivor 2021 Tek Parça İzle! 8 Nisan 2021 Perşembe Survivor 65. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Survivor 2021 tüm heyecanıyla TV 8 ekranlarında devam ediyor. Survivor 2021 65. bölüm kesintisiz izleme linkine ve 65. bölüm tanıtım fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Survivor 2021 65. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Survivor rekabet ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele ettiği program her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Survivor Türkiye 6 Nisanda Neler Yaşandı, Adaya Veda Eden İsim Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor Türkiye’nin son bölümü 6 nisan günü ekrana geldi. Sevilen yarışmanın son bölümünde iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Her hafta olduğu gibi elenen ismin de belli olduğu eleme konseyinde yarışmacıların kural ihlali yaptığı açıklandı. Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya arasında gerilimli anların yaşandığı eleme konseyi heyecanla takip edildi.

Survivor Türkiye’nin ekrana gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. Bu hafta iletişim oyununu kazanan takımın ailelerinden ve sevdiklerinden gelen e postaları okuma hakkı elde edecekleri belirtildi. Zorlu parkurda kıyasıya mücadele yaşandı. İletişim oyununun kazananı ise gönüllüler takımı oldu. İletişim oyununun ardından eleme konseyi toplandı. Her hafta olduğu gibi elenen ismin açıklanacağı eleme konseyinde Acun Ilıcalı kural ihlali yapan yarışmacıları açıkladı ve bu isimlere ceza yağdı. Batuhan, Aleyna ve İlayda’nın adaya kural dışı yiyecek ve içecek soktuğunu açıklayan Acun Ilıcalı bu nedenle 3 hafta boyunca ödüllerden yararlanamayacaklarını belirtti. Batuhan’ın cezanın çok ağır olduğunu söylemesi ve karşı çıkması üzerine konseyde gerilimli dakikalar yaşandı. Cezaların açıklanmasının ardından ise Batuhan’ın SMS birincisi olduğu açıklandı. Bu hafta eleme adaylarının içinden adaya veda eden isim ise Doğan oldu.

Survivor Türkiye 8 Nisan Tanıtımı Yayınlandı Mı, Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Survivor Türkiye programının heyecan dolu son bölümünün ardından yeni bölüm merakla beklenmeye başlandı. Programın 8 nisan tanıtımı da ekrana geldi. Ünlüler ve gönüllüler bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelecek. Yarışma saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

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08 Nis 2021 - 15:15 - Survivor 2021

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