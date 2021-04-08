Bir Zamanlar Çukurova 91. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova ATV TV İzle ! TIKLAYINIZ .

Üçüncü sezonu ile ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi heyecan ve duygu dolu bölümleri ile izleyenleri hesap kilitliyor. Başrollerinde Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek 'in yer öğren Bir Zamanlar Çukurova dizisi her hafta perşembe akşamları saat 20.00'da çıktı.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 90. Bölümde Neler Oldu?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova geçen hafta 90. bölümü ile resim geldi. Onun bölümü ilgi ile takip edilen yapımın son bölümünde Demir ve Fikret yüzleşmesi boyalı damgalar vurdu. Herkesin Fikret'in yaralarını sarmak için bir araya geldiği 90. Sıradaki sırların altında sırlarının altında yer alan Ümit ve Müjgan'ın birbirlerinden gizlerinden. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri resim kilitledi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin geçen hafta son çıkan son bölümünde Fikret zamandır beklediği yüzleşmeyi gerçekleştirmiştir. Şartlar eşit olmasa da Demir ve Fikret sonunda ilan gelir. Fikret zor geçen çocukluğunun ve yaralarının intikamını almak ister. Demir ise yaşanalar karşısında şaşkındır. Bu twitter Lütfiye, Fikret'in çocukluktan kalma yaralarını tedavi etmek ister. Onu öfkesinden kurtarmak için Fekeli ile Lütfiye ortak hareket ederler. Ancak Fikret'in bütün hayatı boyunca taşıdığı çocukluk yaralarını sarmak düşündükleri kadar kolay olmayacaktır. Bu sohbetlerde öğrenilen Fekeli'nin kalbi dayanmaz. Müjgan öğrendiklerinin ardından Fikret ile ilgili gerçekleri Ümit'le paylaşmak ister ama yapamaz. Her şeyi zaten bilen Ümit ise neden Demir'e yakınlaştığını açıklayamaz.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 91. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin geçen hafta fragman gelen son bölümünün yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. ilgi ile takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Demir'e karşı Ümit ve Fikret'in ortak hareket takip başlaması dikkat çekti. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da ATV'de yayınlanacak.