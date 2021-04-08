Bir Zamanlar Çukurova 91. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
2018 yılından itibaren seyircisi ile buluşmuş olan Bir Zamanlar Çukurova 91. Bölüm izle seçeneği ile en çok izlenen diziler arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova 91. Bölüm izleyebilirsiniz. Son bölümünü izlemek için ise Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle seçeneğine tıklamanız ve reklamsız bir şekilde izlemeniz için yeterli olacaktır. Çok sevilen dizi olan Bir Zamanlar Çukurova ile ilgili tüm detayları sizler için hazırladık…
Bir Zamanlar Çukurova ATV TV İzle ! TIKLAYINIZ .
Üçüncü sezonu ile ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi heyecan ve duygu dolu bölümleri ile izleyenleri hesap kilitliyor. Başrollerinde Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek 'in yer öğren Bir Zamanlar Çukurova dizisi her hafta perşembe akşamları saat 20.00'da çıktı.
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 90. Bölümde Neler Oldu?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova geçen hafta 90. bölümü ile resim geldi. Onun bölümü ilgi ile takip edilen yapımın son bölümünde Demir ve Fikret yüzleşmesi boyalı damgalar vurdu. Herkesin Fikret'in yaralarını sarmak için bir araya geldiği 90. Sıradaki sırların altında sırlarının altında yer alan Ümit ve Müjgan'ın birbirlerinden gizlerinden. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri resim kilitledi.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin geçen hafta son çıkan son bölümünde Fikret zamandır beklediği yüzleşmeyi gerçekleştirmiştir. Şartlar eşit olmasa da Demir ve Fikret sonunda ilan gelir. Fikret zor geçen çocukluğunun ve yaralarının intikamını almak ister. Demir ise yaşanalar karşısında şaşkındır. Bu twitter Lütfiye, Fikret'in çocukluktan kalma yaralarını tedavi etmek ister. Onu öfkesinden kurtarmak için Fekeli ile Lütfiye ortak hareket ederler. Ancak Fikret'in bütün hayatı boyunca taşıdığı çocukluk yaralarını sarmak düşündükleri kadar kolay olmayacaktır. Bu sohbetlerde öğrenilen Fekeli'nin kalbi dayanmaz. Müjgan öğrendiklerinin ardından Fikret ile ilgili gerçekleri Ümit'le paylaşmak ister ama yapamaz. Her şeyi zaten bilen Ümit ise neden Demir'e yakınlaştığını açıklayamaz.
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 91. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin geçen hafta fragman gelen son bölümünün yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. ilgi ile takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Demir'e karşı Ümit ve Fikret'in ortak hareket takip başlaması dikkat çekti. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da ATV'de yayınlanacak.
08 Nis 2021 - 15:20 - Dizi Fragmanları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.