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- 08 Nis 2021 - 15:28

Alev Alev Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonun sevilen yapımlarından Alev Alev dizisi bu akşam ekranlarda olacak. Alev Alev 22. bölüm full izleme linkine ve 22. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Alev Alev 22. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Alev Alev dizisi heyecan ve macera dolu yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Bir yangın ile hayatı değişen üç kadının hikayesinin anlatıldığı yapım her hafta perşembe akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Alev Alev Dizisi 21. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Alev Alev geçen hafta 21. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde yine heyecan dolu anlar ekrana geldi. Ozan ve Cemre’nin Çelebi’yi bitirmek için yeni bir plan uyguladıkları son bölümde Çiçek ise beklenmedik bir ölüm iler karşı karşıya kalır. Alev Alev son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Alev Alev dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Cemre ve Ozan’ı beraber yakalayan Çelebi, evde Cemre’ye hayatı dar ederken Ozan’ı öldürmek için de plan yapar. Çelebi Ozan’ı yok etmek için uğraşırken Cemre ise her şeye rağmen Çelebi’yi bitirmek için evdeki araştırmalarını sürdürür. Rüya Ömer’in evlilik teklifi karşısında şok olur ancak kabul etmez. Aralarındaki sorunları çözmek ister. Bu hamle ikisinin arasının daha çok açılmasına neden olur ve ayrılırlar. Bu sırada Bülent’in dönmesi ise Çiçek ve Atlas için zor bir durum yaratır. Evde hapis kalırlar ve İskender de onları kurtaramaz. Cemre Çelebi’nin Ozan’ı öldürmeye çalıştığını öğrenir ve Ozan’a haber yollar. Ozan ve Ömer bu planı beraber bozarken, Cemre ise çok önemli bir ipucu yakalar. Bu sırada Çiçek’in öğrendiği büyük sır Bülent’in ölümü ile sonuçlanır. Çiçek ve İskender suç ortağı olurlar.

Alev Alev Dizisi 22. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Alev Alev dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın yeni bölüm fragmanında Cemre sonunda Güneş’in velayetini almayı başarır. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanacak.

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08 Nis 2021 - 15:28 - Dizi Fragmanları

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