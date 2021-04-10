Savaşçı 100. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2021 Savaşçı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Savaşçı Dizisi 100. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Geçen sezon beklenmedik şekilde ekrana veda eden Savaşçı dizisi yeni sezonu ile bu akşam ekrana dönüyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen dizinin geçen sezon en son 99. bölümü ekrana gelmişti. Dizinin 100. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından beklenmedik şekilde yayından kaldırılmış ve bazı oyuncuları yapıma veda etmişti. Bu olayların ardından dizinin takipçilerini sevindiren haber yapım şirketinden gelmiş ve dizinin 5. sezonu ile devam edeceği açıklanmıştı.

Yeni sezonu uzun zamandır merakla beklenen Savaşçı dizisinin 100. bölüm fragmanı ekrana geldi. Yine heyecan dolu olayların ekrana yansıdığı yeni bölüm fragmanının ardından dizinin 100. bölümü merakla beklenmeye başlandı. Yeni sezonda yeni oyuncu kadrosu ve heyecan dolu bölümleri ile ekrana gelecek yapım 100. bölümü ile bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

Savaşçı Dizisinin Yeni Sezonunda Hangi Oyuncular Rol Alıyor?

Beklenmedik bir aranın ardından yeninde ekrana dönecek Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosunda değişiklikler yaşandı. Dizinin önceki sezonlarında rol alan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy yapıma veda etti. Ayrılan oyuncuların yerine kadroya yeni isimler dahil oldu. FOX TV ekranlarının sevilen dizisi yeni kadrosu ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri yine ekrana kilitleyecek.

Bordo berelilerin hikayesinin anlatıldığı Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosunda Sarp Leventoğlu ve Murat Serezli gibi oyuncular yer almaya devam edecek. Bunun yanı sıra Ekin Mert Kaymaz, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Elit Andaç Çam gibi oyuncuların da kadrosunda yer aldığı diziye bu sezon usta oyuncu Tamer Karadağlı da katıldı.

Savaşçı Dizisi 100. Bölümde Neler Yaşanacak?

FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından Savaşçı dizisinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde Kılıç Tim’in macera dolu yeni operasyonu ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Albay Oktay Göktürk ile ilgili gelen haber endişe yaratır. Bu haberin gerçek olduğuna inanmayan Kılıç Timi operasyon için harekete geçer. Dizi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.