Camdaki Kız Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 15 Nisan 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Camdaki Kız Dizisi 2. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında girmesi beklenen Camdaki Kız dizisi uzun zamandır beklenen ilk bölümü ile geçen hafta ekrana geldi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden ekrana uyarlanan yapımın başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu yer alıyor. Yapım perşembe akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Camdaki Kız Dizisi İlk Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız geçen hafta ilk bölümü ile ekrana geldi. Uzun zamandır beklenen yapım ilk bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Nalan ve Sedat’ın kesişen yollarının anlatıldığı ilk bölüm travmatik sahneleri ile dikkat çekti. Dizi ilk bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi.

Camdaki Kız dizisinin geçen hafta ekrana gelen ilk bölümünde Nalan ve Sedat’ın görücü usulü evlendirilmek üzere kesişen yolları anlatıldı. Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu şirketinde mimar olarak çalışan Nalan uyumlu, güzel, sıcakkanlı gen ve güzel bir kadındır. Varlık içinde ailesinin yek çocuğu olarak büyümüştür. İlgi ve alaka içinde büyüyen Nalan’ın herkesten gizlediği bir sırrı vardır. Nalan’ın çalıştığı Koroğlu şirketinin veliahdı Sedat ise Cana isimli evli bir kadın ile uzun yıllardır yasak aşk yaşamaktadır. Sedat’ın babası ve Koroğlu şirketinin sahibi Rafet Koroğlu ise oğlunun kendisinden yaşça büyük bir kadın ile yasak aşk yaşamasını onaylamaz ve itibarlarına zarar gelmesini önlemek için Sedat’ı evlendirmeye karar verir. Sedat babasının baskısından kurtulmak için Nalan ile evlenmek zorundadır. Nalan ise Sedat’ın hayallerindeki kurtarıcı prens olduğuna inanmak ister.

Camdaki Kız Dizisi 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Camdaki Kız dizisi geçen hafta yayınlanan heyecan dolu ilk bölümü ile ekrana damgasını vurdu. İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar ise merak konusu oldu. Dizinin yayınlanan ikinci bölüm fragmanında Nalan ve Sedat’ın nişanlandığı görülürken, Sedat’ın Nalan’ı otel odasına götürmesi ise Nalan’ın geçmiş travmalarını tetikler. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.