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- 16 Nis 2021 - 21:33

Şehit Piyade Uzman Çavuş Günaydın'ın ailesine taziye ziyareti

Malatya Valisi Aydın Baruş, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Malatya Valisi Aydın Baruş, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hakkari'de 12 Nisan'da görevi sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Günaydın'ın babaevini Malatya Valisi Baruş, beraberinde 2. Ordu Komutanı Orgenaral Metin Gürak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdür Vekili İbrahim Halil Kılıç ile ziyaret etti.

Şehidin babası Mehmet Günaydın'a başsağlığı ve sabır dileyen Baruş, devletin şehit yakınlarının yanında olduğunu belirtti. İl Müftüsü Işıldar'ın da Kur'an-ı Kerim okumasının ardından dua edildi.

Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da şehidin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.
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16 Nis 2021 - 21:33 AA Malatya- Gündem

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