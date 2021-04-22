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- 22 Nis 2021 - 03:50

Taksim Meydanı'na yapılan camiye "Hoş Geldin Şehr-i Ramazan" mahya asıldı

Taksim Meydanı'na yapılan camiye ilk kez ramazan mahyası asıldı

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Taksim'de yapımı devam eden caminin minarelerine "Hoş Geldin Şehr-i Ramazan" yazılı mahya asıldı.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı caminin yapımında sona yaklaşıldı.

Ramazan ayının son cuma günü ibadete açılması planlanan camiye ilk kez asılan mahya, ilgi odağı oldu.
# Taksim Camisi, taksim meydanı

22 Nis 2021 - 03:50 AA İstanbul- Kültür - Sanat

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