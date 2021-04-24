Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Nis 2021 - 03:45

"Evofone ESOK Rallisi" Eskişehir'de başladı

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) organizasyonunda Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'na dahil olarak gerçekleştirilen "Evofone ESOK Rallisi"nin başlangıç seremonisi gerçekleştirildi.

+1
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) organizasyonunda Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'na dahil olarak gerçekleştirilen "Evofone ESOK Rallisi"nin başlangıç seremonisi gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 2021 UNESCO Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı etkinlikleri kapsamında yerli ve yabancı 180 sporcunun katıldığı ralli, Espark Alışveriş Merkezi önünde düzenlenen törenle başladı.

Rallide 90 araçta 180 sporcu iki gün boyunca 335,17 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkuru geçmek için mücadele edecek. Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan veren ralli, 25 Nisan Pazar günü Espark Alışveriş Merkezi önündeki bitiş seremonisi ve ödül töreniyle tamamlanacak.
# Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası, stard

24 Nis 2021 - 03:45 AA Eskişehir- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İsrail polisi yine Doğu Kudüs’te Filistinlilere sert müdahale etti: 8 yaralı mask
İsrail polisi yine Doğu Kudüs’te Filistinlilere sert müdahale etti: 8 yaralı
Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisi 34. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 34. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 587. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 587. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Payitaht Abdülhamid 148. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 148. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL