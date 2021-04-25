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- 25 Nis 2021 - 10:28

Sahura "Bandoyla" uyanıyorlar...

Bando takımı sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Çınarlı Mahallesi'nde dolaşarak çeşitli marşları seslendirdi. Sahurda sokak aralarında gezen bando takımını görenler, evlerinin balkon ve pencerelerinden marşları dinledi.

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Tekirdağ'da vatandaşlar, sahura Süleymanpaşa Belediyesi sahur bandosunun çaldığı marşlarla uyanıyor. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde ramazanda vatandaşların sahura kaldırılması için bando takımı oluşturuldu.

Bando takımı sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Çınarlı Mahallesi'nde dolaşarak çeşitli marşları seslendirdi. Sahurda sokak aralarında gezen bando takımını görenler, evlerinin balkon ve pencerelerinden marşları dinledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yüksel, kentte ramazan ayının havasının yaşatıldığını ifade ederek, "Ramazanda roman kardeşlerimizle birlikte vatandaşlarımızı hem bando hem de mehter takımı eşliğinde sahura kaldırıyoruz. Böylece kültürümüzü de yaşatmaya çalışıyoruz. Geçen yıl da bu çalışmayı yapmıştık. Eskiden bütün sokaklarımızda davulcularımız gezerdi ama artık şehir büyüdü bütün sokaklara girme şansı yok. Bizde bu kültürün yaşaması için böyle bir organizasyon yaptık." dedi.

Kent sakinlerinden bu etkinlik ile ilgili olumlu tepkiler aldıklarını belirten Yüksel, "Yaklaşık 120 roman kardeşimiz bu etkinliklerde yer alıyor. Salgın döneminde müzikle uğraşan roman vatandaşlarımız da bu organizasyonla gelir elde etmiş oluyor. Bu kültürün yaşaması lazım. Ramazanın buram buram maneviyat kokan iklimine davulcular, mehteran güzel bir renk katıyor. İnşallah gelecek ramazanlarda daha büyük organizasyonlarda yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

# bando, Sahur, tekirdağ

25 Nis 2021 - 10:28 AA Tekirdağ- Gündem

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