Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın İstanbul'daki ailesine acı haber verildi
Şaban Çakar şehadet haberini 18.00'de öğrendiklerini belirterek, "Vatan sağ olsun" dedi. Şehidin ailesi cenaze için Samsun'un Vezirköprü ilçesine otobüsle hareket etti.
Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nın düzenlendiği bölgede, teröristler tarafından daha önceden döşenen bir el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan 26 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın İstanbul'da ikamet eden ailesine haber verildi.
Bağcılar Merkez Mahallesi'nde yaşayan baba Ahmet Çakar'ın evine Türk bayrakları asıldı. Çakar'a askeri yetkililer tarafından oğlunun şehadet haberi iletildi. Şehidin babası Ahmet Çakar ve kardeşi Şaban Çakar taziyeleri kabul etti.
Şaban Çakar şehadet haberini 18.00'de öğrendiklerini belirterek, "Vatan sağ olsun" dedi. Şehidin ailesi cenaze için Samsun'un Vezirköprü ilçesine otobüsle hareket etti. Şehit Çakar'ın cenazesi, bugün memleketi Samsun'da yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.