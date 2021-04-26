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- 26 Nis 2021 - 03:34

Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın İstanbul'daki ailesine acı haber verildi

Şaban Çakar şehadet haberini 18.00'de öğrendiklerini belirterek, "Vatan sağ olsun" dedi. Şehidin ailesi cenaze için Samsun'un Vezirköprü ilçesine otobüsle hareket etti. 

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Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nın düzenlendiği bölgede, teröristler tarafından daha önceden döşenen bir el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan 26 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın İstanbul'da ikamet eden ailesine haber verildi.

Bağcılar Merkez Mahallesi'nde yaşayan baba Ahmet Çakar'ın evine Türk bayrakları asıldı. Çakar'a askeri yetkililer tarafından oğlunun şehadet haberi iletildi. Şehidin babası Ahmet Çakar ve kardeşi Şaban Çakar taziyeleri kabul etti.

Şaban Çakar şehadet haberini 18.00'de öğrendiklerini belirterek, "Vatan sağ olsun" dedi. Şehidin ailesi cenaze için Samsun'un Vezirköprü ilçesine otobüsle hareket etti. Şehit Çakar'ın cenazesi, bugün memleketi Samsun'da yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.
# Aygün Çakar, şehit

26 Nis 2021 - 03:34 AA İstanbul- Gündem

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