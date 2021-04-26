Ankaralı Seymenler Biden'ı Davul Zurnayla Protesto Etti ...

Ankara Seymen Kulübü'nün üyeleri, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini protesto etmek için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde davul zurna eşliğinde gösteri yaptı.

Grup adına konuşan Kulüp Başkanı Şerafettin Demir, Türkiye'nin tarihinin, her konuda olduğu gibi bu konuda da tertemiz olduğunu belirterek, "Bu kapsamda, hiç kimseye ispat borcumuz da yoktur. 1915 olayları etrafında kurulan iftira kampanyası asılsızdır, hayasızdır, ahlaksızdır. ABD'nin, Vietnam'da, Kore'de, Kamboçya ve Laos'da, Afganistan'da, Irak'ta, Hiroşima ve Nagazaki'de milyonlarca insanı, ayrıca kendi topraklarında yaşam süren milyonlarca Kızılderili'yi nasıl katlettiği ve zulme uğrattığı, dünyanın gözünün önündedir." diye konuştu.

Ermeni terör saldırılanında Türk diplomatların şehit edilişinin hala hafızalarda yer aldığını belirten Demir, "ABD ve Ermenistan'ın yaşından büyük olan şanlı tarihimizde ve kültürümüzde önemli yer alan Seymenler'imiz, dün olduğu gibi, bugün de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yanında, devletinin ve milletinin bölünmez bütünlüğü ilkesinin yılmaz savunucularıdır. ABD ve yandaşları tarafından ülkemiz adına yapılan soykırım iddia ve iftiralarını, Türk Milleti adına reddediyor, kendilerine iade ediyoruz." dedi.

Seymenler, açıklamanın ardından, elçilik karşısına, "ABD'nin soykırım ve katliam konusunda aynaya bakmasını öneriyoruz." diyerek yanlarında getirdikleri aynayı bıraktılar.

Büyükelçilik çevresinde, polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, elçilik çatısına çıkan otomatik silahlı ABD askerleri, grubu dürbünle gözetledi.