Zuhal Topal'la Sofrada 593. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 28 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 593. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölümü ile bugün saat 16.00’da izleyiciler ile buluşacak. Gelin ve kaynanaların yarıştığı, en güzel yemeği yaparak büyük ödülün sahibi olunmaya çalışıldığı programda, heyecan ve rekabet hiç eksik olmuyor. Yeni haftada yeni yarışmacılar ile yayın hayatına devam eden programın yeni bölümleri merakla bekleniyor. Kıyasıya mücadelenin ve lezzetli tariflerin ekrana geldiği yarışmanın her bölümü ilgiyle takip ediliyor. Yeni bölümde de en lezzetli yemeği yapmak için yarışmacılar büyük mücadele verecekler. İddialı sofralar ile yarışmacıların hünerlerini sergiledikleri programda, günün yemeği sonrasında oylama yapılacak.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 27 Nisan’da Neler Oldu, Kim Kaç Puan Aldı?

Eğlenceli sunumu ile birlikte yarışmaya farklı bir renk katan Zuhal Topal’ın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın her bölümü büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Her bölümde en iddialı yemeklerin ve özel sunumların ekrana geldiği yarışmanın son bölümünde de yine önemli bir mücadele verildi. Yeni haftanın ikinci bölümünde, yarışmacı Tuğba misafirlerini ağırladı. Özel istek üzerine yaş pasta yaparak sattığını ve tatlı olarak da bugün yaş pasta yapmak istediğini ancak sürenin yetmeyeceği yüzünden daha kolay tatlı tercih ettiğini belirtti. Tuğba’nın menüsü ise terbiyeli tavuk çorbası, lor dolması, paçanga böreği, havuç tarator, sultan kebabı, ezogelin pilavı, çoban salatası ve köstebek pastadan oluştu. Kaynanalar bu menüyü değerlendirirken çok hoşlarına gitmediklerini belirttiler. Menüyü çok doyurucu bulmayan kaynanalar, her zaman yapılacak yemeklerin önlerine koyulduğunu ifade ettiler. Menüyü kolay ve kısa sürede yapılabilecek olarak değerlendiren kaynanaların yemeklere yaklaşımı da çok olumlu olmadı. Tuğba ise aklındaki menüyü yetiştirmek için verilen 2,5 saatlik sürenin yeterli olmadığını ve zaman sınırı olmasa çok daha farklı yemekler yapabileceklerini söyledi. Oylama sonucunda ise Tuğba toplamda 27 puan aldı.

Zuhal Topal’la Sofrada 28 Nisan Yarışmacısı Kim, Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Merakla beklenen yarışmanın bugünkü bölümünde yine seçilen bir gelin, kaynanalara menüsünü beğendirmek için kıyasıya bir mücadele vermiş olacak. Saat 16.00’da başlayacak yeni bölüm FOX TV ekranlarında olacak.