Doya Doya Moda All Star 29 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 34. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda All Star 34. Bölüm 29 Nisan 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Modanın en güzel şekilde her gün ekranlara yansıdığı program olan Doya Doya Moda All Star yeni bölümü ile bugün ekranlarda olacak. Modayı takip eden seyircilerin severek izledikleri programın her bölümünde dikkat çekici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bugün saat 13.00’de ekranlarda olacak yeni bölümde yine izleyiciler ekran başına toplanacaklar. Yayınlandığı ilk günden beri geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarmış olan ve kendi kuşağı arasında en çok sevilen programlar arasında yer alan programda moda konusunda yarışmakta olan adaylar arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Ivana Sert, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu gibi ünlü isimlerin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada yarışmacılar en güzel kombinleri yapabilmek için uğraşıyorlar.

Doya Doya Moda All Star 28 Nisan Puan Durumu Nasıl, Gün Birincisi Kim Oldu?

Modanın en güzel şekilde her gün ekranlara yansımasını içeren Doya Doya Moda All Star programının dün yayınlanan bölümünde yine çok çekişmeli anlar yaşandı. Büyük beden 7 kadının en güzel kombini yapmak için uğraştığı en son bölümde yarışmacılar konseptini sen belirle konsepti ile yarıştılar. Bu sayede yarışmacılara diğer bölümlere göre kombin yapmakta daha fazla esneklik sağlandı. Yarışmacılar da en çok sevdikleri kombinleri ortaya çıkarmak için mücadele verdiler. Her yarışmacının birbirinden farklı bir konsept seçebilmesine ise dikkat edildi. Yarışmacıların verilen süre kapsamında kombinlerini en iyi şekilde ortaya çıkarmak için verdikleri mücadele ise izleyicilere keyifli zamanlar yaşattı. Kombinler sunulduktan sonra ise jüri tarafından oylamaya geçildi. Buna göre Özde Karacan 16 puan, Su Baher 13 puan, Emel Başkan 11 puan, Ferdanur Başaran 13 puan, Birben Coşkun 11 puan, Betül Böçkün 17 puan ve Elif Nil Elden 4 puan aldı. Elif Nil’in çok düşük puan alması kendisinin moralinin bozulmasına neden oldu.

Doya Doya Moda All Star 29 Nisan Puan Durumu Belli Oldu mu?

29 Nisan puan durumu bugün yayınlanacak yeni bölüm ve konsept ile belli olacak. Rekabetin üst düzeyde yaşanmakta olduğu yarışma saat 13.00’de TV8 ekranlarında izleyiciler ile buluşacak.