Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 29 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 694. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu

Seda Sayan’ın eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen ve gündüz kuşağının en çok seyredilen programları arasında yer alan Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta bugün yayınlanacak olan yeni bölümü ile lezzetli tarifleri ve rekabeti izleyiciler ile buluşturuyor. İzleyicilerin hem özel tarifler hem de kıyasıya rekabet için takip ettikleri dizide keyif dolu anlar yaşanacak. Üçüncü sezonuna Seda Sayan ile devam etmekte olan yarışmada her gün gelinler kaynanalara en güzel yemekleri beğendirmek için özel bir mücadele veriyorlar. Hafta içi her gün saat 13.15’te Kanal D ekranlarından izleyici ile buluşan yarışmada eğlence ve rekabet de en iyi şekilde yansımış oluyor. İzleyicilerin her bölümü yakından takip ettikleri yarışmada farklı karaktere sahip adaylar yarışarak mutfak becerilerini göstermeye çalışıyorlar.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 28 Nisan Kim Birinci Oldu, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

İlgiyle takip edilen yarışmanın dün yayınlanan en son bölümünde gelinler arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Özellikle Seda daha önce kendisine yapılan iyiliği görmezden gelerek sert şekilde Dudu hakkında konuşması şaşkınlık yarattı. Daha önceden sağlık sorunları yüzünden yarışmadan çekilmek isterken kendisine verilen şans ile yarışmaya devam eden Seda’nın Dudu hakkında sert sözleri ise tepkiyle karşılandı. Dudu kendisini küçük gören Seda’ya ise yanıt vererek gerilimin daha da devam etmesine neden oldu. Yemekleri hazırlama esnasında yarışmacılar arasında büyük rekabet yaşanırken özellikle Gönül ve Esra’nın yemekleri hazırlamakta güçlük çektiği görüldü. Yemeklerin istenen sürede yetişmesi için acele eden Esra, tam olarak süreyi yetiştirmediği için de oylama sonucunda düşük notlar aldı. Yemekleri tadan kaynanalar ve Seda Sayan’ın oyları sonucunda ise gün birincisi belli oldu. Seda 16 puan, Esra 10 puan, Dudu 16 puan ve Gönül ise 17 puan aldı. Buna göre Gönül gün birincisi oldu.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 29 Nisan Günün Birincisi Belli Oldu mu?

Yine kıyasıya rekabetin süreceği yarışmanın yeni bölümü bugün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında izleyiciler ile buluşacak. Merakla beklenen yeni bölüm hafta sonuna yaklaşırken yarışmacılar için büyük önem taşıyor.