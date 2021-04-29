Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 Nis 2021 - 10:18

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 29 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 694. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu

Birçok seyirciyi ekranlara kilitleyen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün belirlenen bir yemek yarışmacılar tarafından yapılmaktadır. Hafta sonunda ise çeyrek altın o hafta içerisinde en çok puan alan yarışmacıya verilmektedir. Gelin ve kaynanaların yer aldığı yarışmanın keyfini çıkarmak istiyorsanız aşağıda yer alan kısıma Gelinim Mutfakta 694. Bölüm izle kısmından ulaşabilir ve reklamsız izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 29 Nisan 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Seda Sayan’ın eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen ve gündüz kuşağının en çok seyredilen programları arasında yer alan Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta bugün yayınlanacak olan yeni bölümü ile lezzetli tarifleri ve rekabeti izleyiciler ile buluşturuyor. İzleyicilerin hem özel tarifler hem de kıyasıya rekabet için takip ettikleri dizide keyif dolu anlar yaşanacak. Üçüncü sezonuna Seda Sayan ile devam etmekte olan yarışmada her gün gelinler kaynanalara en güzel yemekleri beğendirmek için özel bir mücadele veriyorlar. Hafta içi her gün saat 13.15’te Kanal D ekranlarından izleyici ile buluşan yarışmada eğlence ve rekabet de en iyi şekilde yansımış oluyor. İzleyicilerin her bölümü yakından takip ettikleri yarışmada farklı karaktere sahip adaylar yarışarak mutfak becerilerini göstermeye çalışıyorlar.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 28 Nisan Kim Birinci Oldu, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

İlgiyle takip edilen yarışmanın dün yayınlanan en son bölümünde gelinler arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Özellikle Seda daha önce kendisine yapılan iyiliği görmezden gelerek sert şekilde Dudu hakkında konuşması şaşkınlık yarattı. Daha önceden sağlık sorunları yüzünden yarışmadan çekilmek isterken kendisine verilen şans ile yarışmaya devam eden Seda’nın Dudu hakkında sert sözleri ise tepkiyle karşılandı. Dudu kendisini küçük gören Seda’ya ise yanıt vererek gerilimin daha da devam etmesine neden oldu. Yemekleri hazırlama esnasında yarışmacılar arasında büyük rekabet yaşanırken özellikle Gönül ve Esra’nın yemekleri hazırlamakta güçlük çektiği görüldü. Yemeklerin istenen sürede yetişmesi için acele eden Esra, tam olarak süreyi yetiştirmediği için de oylama sonucunda düşük notlar aldı. Yemekleri tadan kaynanalar ve Seda Sayan’ın oyları sonucunda ise gün birincisi belli oldu. Seda 16 puan, Esra 10 puan, Dudu 16 puan ve Gönül ise 17 puan aldı. Buna göre Gönül gün birincisi oldu.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 29 Nisan Günün Birincisi Belli Oldu mu?

Yine kıyasıya rekabetin süreceği yarışmanın yeni bölümü bugün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında izleyiciler ile buluşacak. Merakla beklenen yeni bölüm hafta sonuna yaklaşırken yarışmacılar için büyük önem taşıyor.

# gelinim mutfakta, Gelinim Mutfakta haberleri, Gelinim Mutfakta canlı izle, Gelinim Mutfakta 29 Nisan 2021, gelinim mutfakta kesintisiz izle, Gelinim Mutfakta kesintisiz youtube izle, Gelinim Mutfakta kesintisiz son bölüm, Gelinim Mutfakta kesintisiz tam izle, Gelinim Mutfakta canlı, gelinim mutfakta izle, gelinim mutfakta son bölüm izle youtube, gelinim mutfakta hangi kanalda, gelinim mutfakta youtube

29 Nis 2021 - 10:18 - Dizi Fragmanları

# GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 28 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu 693. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu mask
Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 28 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu 693. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu
Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 27 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu 692. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu mask
Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 27 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu 692. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 23 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 690. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu? mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 23 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 690. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 22 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 689. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu? mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 22 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 689. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 21 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 688. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu? mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 21 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 688. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 20 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 687. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu? mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 20 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 687. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 19 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 686. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu? mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 19 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 686. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 16 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 685. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu? mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 16 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 685. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 15 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 684. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu? mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 15 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 684. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 14 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 683. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu? mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 14 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 683. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 29 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 694. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu mask
Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 29 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 694. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu
Zuhal Topal'la Sofrada 594. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 29 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 594. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 29 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Doya Doya Moda All Star 29 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 34. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda All Star 29 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 34. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 182. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 182. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Acemi Anneler 139. Bölüm Tek Parça İzle! 29 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 139. Bölüm Tek Parça İzle! 29 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL