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- 01 May 2021 - 03:03

Mavera 19. Bölüm Full İzle! 30 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mavera 19. Bölüm tek parça HD izle araştırması yapan kullanıcılar, TRT 1'in en güzel dizilerinden olan Mavera ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Ayrıca Mavera 19. Bölüm fragmanı da araştırılanlar arasında yer alıyor. Mavera 19. Bölüm izle, makalemizle birlikte Mavera son bölüm izle seçeneğini sizlere sunuyor ve diziyi takip etmekten geri kalmamanızı sağlıyoruz. İşte milyonlarca kişinin severek izlediği, birçok hayranı bulunan Mavera 19. Bölüm…

Ali Kurt
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Mavera 19. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarında Ramazan ayına özel olarak yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Mavera dizisinin yeni bölümü bugün 23.45’te izleyiciler ile buluşacak. Hoca Ahmet Yesevi’nin hayat hikayesini ekranlara taşıyan dizinin her bölümü büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Hafta içi her gün yeni bölümleri ile izleyici ile buluşmaya devam eden dizide heyecanlı sahneler hiç eksik olmuyor. Ahmet Yesevi’nin Bağdat’ta hikmet yoluna halkı davet etmesini anlatan dizide manevi sahneler de izleyicilerin ekran başına toplanmasına neden oluyor. Dizide yaşanacak her gelişme izleyiciler tarafından merakla takip edilirken her bölümde yaşananlar dizinin temposunun da artmasına neden oluyor.

Mavera Dizisi 18. Bölümde Neler Yaşandı?

Ahmet Yesevi’nin hayatını ekranlara taşıyan dizinin her bölümünde heyecanlı sahneler izleyiciler ile buluşuyor. Yayınlanma saati sebebiyle de sahur hazırlığı yapanların izledikleri dizi izleyicilerin manevi gelişimlerinin sürmesine neden oluyor. Ahmet Yesevi’nin mücadelesinin ve hak yolunda kat ettiği adımların aktarıldığı dizi bu sayede büyük ilgi odağı haline geliyor. Başrollerinde Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu ve Hasan Küçükçetin gibi isimlerin yer aldığı dizideki başarılı oyunculuklar da izleyicilerin beğenisi kazanmayı başarıyor. Dizinin dün yayınlanan bölümünde Ahmet Yesevi bir kez daha zor durumda kaldı. Bağdat’ta kendisini istemeyen Batıni’lerin sürekli baskısına maruz kalan Yesevi bu durumdan kurtulmak için bir kez daha Alperenlerden yardım talebinde bulundu. Dizinin en önemli gelişmesi ise Ahmet Yesevi ile Yusuf Hamadeni’nin buluşması oldu. İki hikmet ehli olan ismin aralarında yaptıkları sohbetler izleyicileri manevi açıdan aydınlattı. Hak yolunda bilinen yolda hangi tehlike olursa olsun yürümeye devam etmek gerektiğini izleyicilere aktaran dizinin bu sahneleri izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmayı başardı. Hikmetli sözleri ile konuşan Yesevi’nin sözleri de büyük beğeni topladı.

Mavera Dizisi 19. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Merakla beklenen yeni bölüme ait fragman yayınlandı. Yesevi bir kez daha yeni bölümde zor duruma düşecek ancak bu sefer kendisine hiç beklemediği bir kişiden yardım gelmiş olacak. İlgiyle beklenen dizinin yeni bölümü 23.45’te TRT1 ekranlarında olacak.

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01 May 2021 - 03:03 - Dizi Fragmanları

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