Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 May 2021 - 02:54

Survivor 2021 Tek Parça İzle! 2 Mayıs 2021 Pazar  Survivor 81. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Survivor 2021 tüm heyecanıyla TV 8 ekranlarında devam ediyor. Survivor 2021 81. bölüm kesintisiz izleme linkine ve 81. bölüm tanıtım fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor 2021 81. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yarışma alanında ekranların en çok takip edilen ve izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edilen programı olan Survivor bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her bölümde heyecanın ve takımlar arasındaki rekabetin arttığı yarışmanın yeni bölümünde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Finale doğru takımlar arasında rekabet gittikçe büyürken, yaşanacakların neler olacağı da merak ediliyor. Birbirinden farklı parkurlarda çok zorlu mücadeleler içinde olan takımlar, birincilik ödülüne ulaşmak istiyorlar.

Bu sayede her bölümde heyecanın ve rekabetin daha da artması mümkün oluyor. Takımlar arasında mücadelenin son hızıyla devam ettiği yarışmada farklı parkurlarda geçen mücadeleler izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar akşamları izleyiciler ile buluşan yarışma izleyiciler için büyük heyecanların yaşanmasına neden oluyor.

Survivor Türkiye 29 Nisan’da Neler Oldu, Kim Elendi?

Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında mücadele devam ederken adada geçirilen zamana bağlı olarak takımlar arasında gerginlikler de artış gösteriyor. Yarışmacıların gerginlikleri birbirine yansırken yaşananlar izleyicileri de şaşırtıyor. Finale doğru adım adım yaklaşmakta olan yarışmada takımlar bu yüzden çekişmeler sergiliyorlar. Her parkur kapsamında çok zorlu mücadelelerin yaşandığı yarışmanın en son ekranlara gelen bölümünde yine çok konuşulacak olaylar yaşandı.

En son bölümde ödül ve anlat bakalım yarışından önce her zaman olduğu gibi yarışmacılar yeni kaptanlarını seçtiler. Yeni haftanın takım kaptanları için de yarışmacılar isimleri söylediler. Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda Batuhan kaptan olurken gönüller takımında ise Berkay kaptan oldu. Daha sonra ise ödül oyununda yarışmacılar çok zorlu mücadele verdiler. Ödül ise lezzetli yemeklerden oluşan menü olarak açıklandı. Oyuna iyi başlayan gönüllüler takımı gittikçe farkı açtı ve böylece oyunu gönüllüler takımı kazandı. Anlat bakalım oyunu da yine rekabet dolu anlara sahne oldu ve bu ödülü de gönüllüler takımı kazandı.

Survivor 30 Nisan Tanıtımı Yayınlandı mı, Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Merakla beklenen yeni bölüm yine takımları zorlu parkurlarda karşı karşıya getirecek. Kıyasıya mücadelenin süreceği yeni bölümde izleyiciler ekran başından bir an bile ayrılamayacaklar.

# survivor 2021 haberleri, survivor 2021 kesintisiz izle, survivor 2021 canlı izle, survivor 2021 30 Nisan 2021, survivor 2021 son bölüm izle, Survivor 2021 canlı, survivor 2021 izle, survivor 2021 kesintisiz youtube izle, survivor 2021, Survivor 2021 youtube, survivor 2021 son bölüm izle youtube, survivor 2021 kesintisiz tam izle, survivor 2021 hangi kanalda

03 May 2021 - 02:54 - Survivor 2021

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor'da Akıllara Durgunluk Veren Skandal Aşk İtirafı! Sonunda Belli Oldu, 2 Aydır İddia Ediliyordu! Ortaya Çıktı... Adada Yaşadılar! mask
Survivor'da Akıllara Durgunluk Veren Skandal Aşk İtirafı! Sonunda Belli Oldu, 2 Aydır İddia Ediliyordu! Ortaya Çıktı... Adada Yaşadılar!
Survivor Öykü İsmail Hakkında İlk Kez Konuştu! Öyle Şeyler Dedi Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Öykü Çelik... mask
Survivor Öykü İsmail Hakkında İlk Kez Konuştu! Öyle Şeyler Dedi Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Öykü Çelik...
Survivor’da Aşk Üçgeni! Aşk Ateşi Yükselirken Kıskançlık ve Kışkırtmalar Aleyna Kalaycaoğlu’ya Çileden Çıkarttı! “Batuhan Ver Kararını Artık!” mask
Survivor’da Aşk Üçgeni! Aşk Ateşi Yükselirken Kıskançlık ve Kışkırtmalar Aleyna Kalaycaoğlu’ya Çileden Çıkarttı! “Batuhan Ver Kararını Artık!”
Survivor İsmail'in Nişanlısı Gamze Acun Ilıcalı'ya Kadar Sıçradı! İsmail'in Açıklaması Olay Üzerine Olay Oldu! Sosyal Medyadan Tepkiler Yağıyor... mask
Survivor İsmail'in Nişanlısı Gamze Acun Ilıcalı'ya Kadar Sıçradı! İsmail'in Açıklaması Olay Üzerine Olay Oldu! Sosyal Medyadan Tepkiler Yağıyor...
Survivor İlayda'nın İtirafları Titretti! 8 Şiddetinde Depreme Neden Olacak Batuhan Açıklaması Sosyal Medyada Yankılandı! Neler Oluyor? mask
Survivor İlayda'nın İtirafları Titretti! 8 Şiddetinde Depreme Neden Olacak Batuhan Açıklaması Sosyal Medyada Yankılandı! Neler Oluyor?
Survivor Yarışmacısından Ağır İtham! Acun Ilıcalı'ya ve Şampiyona İtiraf Üzerine İtiraz Etti! Tüm Halka Duyurdu! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmacısından Ağır İtham! Acun Ilıcalı'ya ve Şampiyona İtiraf Üzerine İtiraz Etti! Tüm Halka Duyurdu! Neler Oluyor?
Survivor İsmail Bitti, Tükendi! Diskalifiye Olmak İçin Acun Ilıcalı’ya Çağrıda Bulundu! Son Konuşması Her Şeyi Bitirdi! mask
Survivor İsmail Bitti, Tükendi! Diskalifiye Olmak İçin Acun Ilıcalı’ya Çağrıda Bulundu! Son Konuşması Her Şeyi Bitirdi!
Survivor İsmail'in Nişanlısı Türkiye'nin Gündeminde! Meğer Annesi... İsmail'in En Yakını Açıkladı; Olaylar Çok Farklı... mask
Survivor İsmail'in Nişanlısı Türkiye'nin Gündeminde! Meğer Annesi... İsmail'in En Yakını Açıkladı; Olaylar Çok Farklı...
Survivor'da Poyraz Tüm Adayı Yerle Bir Etti! Sonunda Çıldırdı, Steven'ın İpini Çekti; Milyonlar Sadece Bakakaldı... mask
Survivor'da Poyraz Tüm Adayı Yerle Bir Etti! Sonunda Çıldırdı, Steven'ın İpini Çekti; Milyonlar Sadece Bakakaldı...
Survivor'da İsmail Diskalifiye Ediliyor! "Uyumsuz" Milyonlar Ayaklandı, "Hırsız" Muamelesi Ortalığı Karıştırdı! mask
Survivor'da İsmail Diskalifiye Ediliyor! "Uyumsuz" Milyonlar Ayaklandı, "Hırsız" Muamelesi Ortalığı Karıştırdı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Konya'da bir lokantada patlama meydana geldi mask
Konya'da bir lokantada patlama meydana geldi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine acı haber verildi mask
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine acı haber verildi
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 2 Mayıs 2021 Cuma  Survivor 81. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 2 Mayıs 2021 Cuma  Survivor 81. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Savaşçı Dizisi 103. Bölüm Full İzle! 2 Mayıs Savaşçı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Savaşçı Dizisi 103. Bölüm Full İzle! 2 Mayıs Savaşçı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 11. Bölüm Full İzle! 1 Mayıs 2021 Kardeşlerim Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 11. Bölüm Full İzle! 1 Mayıs 2021 Kardeşlerim Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Tozkoparan İskender 21. Bölüm Full İzle! 3 Mayıs 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Tozkoparan İskender 21. Bölüm Full İzle! 3 Mayıs 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL