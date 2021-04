Survivor 2021 Tek Parça İzle! 30 Nisan 2021 Cuma  Survivor 81. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Survivor 2021 81. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yarışma alanında ekranların en çok takip edilen ve izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edilen programı olan Survivor bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her bölümde heyecanın ve takımlar arasındaki rekabetin arttığı yarışmanın yeni bölümünde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Finale doğru takımlar arasında rekabet gittikçe büyürken, yaşanacakların neler olacağı da merak ediliyor. Birbirinden farklı parkurlarda çok zorlu mücadeleler içinde olan takımlar, birincilik ödülüne ulaşmak istiyorlar. Bu sayede her bölümde heyecanın ve rekabetin daha da artması mümkün oluyor. Takımlar arasında mücadelenin son hızıyla devam ettiği yarışmada farklı parkurlarda geçen mücadeleler izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar akşamları izleyiciler ile buluşan yarışma izleyiciler için büyük heyecanların yaşanmasına neden oluyor.

Survivor Türkiye 29 Nisan’da Neler Oldu, Kim Elendi?

Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında mücadele devam ederken adada geçirilen zamana bağlı olarak takımlar arasında gerginlikler de artış gösteriyor. Yarışmacıların gerginlikleri birbirine yansırken yaşananlar izleyicileri de şaşırtıyor. Finale doğru adım adım yaklaşmakta olan yarışmada takımlar bu yüzden çekişmeler sergiliyorlar. Her parkur kapsamında çok zorlu mücadelelerin yaşandığı yarışmanın en son ekranlara gelen bölümünde yine çok konuşulacak olaylar yaşandı. En son bölümde ödül ve anlat bakalım yarışından önce her zaman olduğu gibi yarışmacılar yeni kaptanlarını seçtiler. Yeni haftanın takım kaptanları için de yarışmacılar isimleri söylediler. Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda Batuhan kaptan olurken gönüller takımında ise Berkay kaptan oldu. Daha sonra ise ödül oyununda yarışmacılar çok zorlu mücadele verdiler. Ödül ise lezzetli yemeklerden oluşan menü olarak açıklandı. Oyuna iyi başlayan gönüllüler takımı gittikçe farkı açtı ve böylece oyunu gönüllüler takımı kazandı. Anlat bakalım oyunu da yine rekabet dolu anlara sahne oldu ve bu ödülü de gönüllüler takımı kazandı.

Survivor 30 Nisan Tanıtımı Yayınlandı mı, Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Merakla beklenen yeni bölüm yine takımları zorlu parkurlarda karşı karşıya getirecek. Kıyasıya mücadelenin süreceği yeni bölümde izleyiciler ekran başından bir an bile ayrılamayacaklar.