Gönül Dağı Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 1 Mayıs 2021 Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Gönül Dağı Dizisi 26. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun en çok ilgi çeken yapımları arasında yer alan, TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümü ile bu akşam sevenleri ile buluşacak. İlgiyle takip edilen dizide bir kasabada yaşayan amcaoğullarının neşeli, heyecanlı ve kimi zaman da hüzünlü öyküleri ekranlara taşınıyor. Her bölümünde izleyicilerin merakla takip ettikleri dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de yayınlanacak.

Gönül Dağı Dizisi 25. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranların sevilerek takip edilen dizisi, ilginç konusu ile izleyiciler tarafından tam not almayı başarıyor. Bozkırda geçen hikayede ekrana yansıtılanlar izleyicilerin kalbini ısıtmaya devam ediyor. Geçen hafta yayınlanan en son bölümde Dilek sonunda Gönül Dağı’nda babası ile buluşmuştur. Bu görüşme sonrasında ise babasının yaşadığı yeri de öğrenen Dilek, ani bir karar vermiş ve annesinin de buraya gelmesini istemiştir. Özellikle annesini babasının yanına götürmeye karar veren Dilek, annesini ikna etmek için çaba göstermişti. Ancak annesini bu konuda ikna edebilmesi hiç kolay olmamıştı. Diğer yandan Gülsüm öğretmen ise yıllar sonra öldü bildiği kocasını görmeye gitmeye hiç sıcak bakmamıştı. Fakat kızının ısrarları karşısında hareket etmek istemiş ve kızıyla ilgili hissettiklerini de paylaşmıştı. Bu anlar izleyicilerin duygu dolu anlar yaşamasına sebep olmuştu. Öte yandan mahkemenin atamış olduğu heyet çocukların yaşam alanlarını inceleyerek çocuklarla görüşmek için Zahide’nin evine gelmek istemektedir. Taner ve amcaoğulları ise duruma bir anda el atarlar ve heyet gelinceye kadar çocukların yaşam alanlarını da baştan aşağı bir şekilde düzenlemeye karar verirler. Diğer taraftan sabıka kaydı haberi ile çok sarsılmış olan Zahide ve Sefer de bu durumdan kurtulmak için büyük bir çözüm arayışı içine girmişlerdir. Sefer’in yıllar öncesinde genç bir çocuğun geleceğinin kurtarılması için işlemiş olduğu suçu üstlenmesi davanın da seyrini değiştirmiş, herkesi şaşkınlığa sevk etmişti.

Gönül Dağı Dizisi 26. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümü yine izleyicileri ekran başına toplayacak. Hem davanın hem de Dilek’in durumun netlik kazanacağı bu yeni bölümde pek çok sorunun da yanıtı verilecek. Dizi, yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de TRT1 ekranlarında olacak.