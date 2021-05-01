Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 May 2021 - 09:01

Gönül Dağı Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 1 Mayıs 2021 Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Gönül Dağı 26. bölüm kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Gönül Dağı Dizisi 26. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun en çok ilgi çeken yapımları arasında yer alan, TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümü ile bu akşam sevenleri ile buluşacak. İlgiyle takip edilen dizide bir kasabada yaşayan amcaoğullarının neşeli, heyecanlı ve kimi zaman da hüzünlü öyküleri ekranlara taşınıyor. Her bölümünde izleyicilerin merakla takip ettikleri dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de yayınlanacak.

Gönül Dağı Dizisi 25. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranların sevilerek takip edilen dizisi, ilginç konusu ile izleyiciler tarafından tam not almayı başarıyor. Bozkırda geçen hikayede ekrana yansıtılanlar izleyicilerin kalbini ısıtmaya devam ediyor. Geçen hafta yayınlanan en son bölümde Dilek sonunda Gönül Dağı’nda babası ile buluşmuştur. Bu görüşme sonrasında ise babasının yaşadığı yeri de öğrenen Dilek, ani bir karar vermiş ve annesinin de buraya gelmesini istemiştir. Özellikle annesini babasının yanına götürmeye karar veren Dilek, annesini ikna etmek için çaba göstermişti. Ancak annesini bu konuda ikna edebilmesi hiç kolay olmamıştı. Diğer yandan Gülsüm öğretmen ise yıllar sonra öldü bildiği kocasını görmeye gitmeye hiç sıcak bakmamıştı. Fakat kızının ısrarları karşısında hareket etmek istemiş ve kızıyla ilgili hissettiklerini de paylaşmıştı. Bu anlar izleyicilerin duygu dolu anlar yaşamasına sebep olmuştu. Öte yandan mahkemenin atamış olduğu heyet çocukların yaşam alanlarını inceleyerek çocuklarla görüşmek için Zahide’nin evine gelmek istemektedir. Taner ve amcaoğulları ise duruma bir anda el atarlar ve heyet gelinceye kadar çocukların yaşam alanlarını da baştan aşağı bir şekilde düzenlemeye karar verirler. Diğer taraftan sabıka kaydı haberi ile çok sarsılmış olan Zahide ve Sefer de bu durumdan kurtulmak için büyük bir çözüm arayışı içine girmişlerdir. Sefer’in yıllar öncesinde genç bir çocuğun geleceğinin kurtarılması için işlemiş olduğu suçu üstlenmesi davanın da seyrini değiştirmiş, herkesi şaşkınlığa sevk etmişti.

Gönül Dağı Dizisi 26. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümü yine izleyicileri ekran başına toplayacak. Hem davanın hem de Dilek’in durumun netlik kazanacağı bu yeni bölümde pek çok sorunun da yanıtı verilecek. Dizi, yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de TRT1 ekranlarında olacak.

# gönül dağı dizisi son bölüm izle youtube, gönül dağı dizisi izle, gönül dağı dizisi, gönül dağı dizisi kesintisiz youtube izle, gönül dağı dizisi son bölüm izle, gönül dağı dizisi haberleri, gönül dağı dizisi kesintisiz izle, gönül dağı dizisi canlı izle, gönül dağı dizisi youtube, gönül dağı dizisi 1 Mayıs 2021, gönül dağı dizisi canlı yayın izle, gönül dağı dizisi 1 Mayıs 2021, gönül dağı dizisi canlı

01 May 2021 - 09:01 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Kuzey Yıldızı 62. Bölüm Full İzle! 1 Mayıs 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuzey Yıldızı 62. Bölüm Full İzle! 1 Mayıs 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 19. Bölüm Full İzle! 30 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 19. Bölüm Full İzle! 30 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Payitaht Abdülhamid 149. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 149. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisi 35. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 35. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 588. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 588. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Acemi Anneler 140. Bölüm Tek Parça İzle! 30 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 140. Bölüm Tek Parça İzle! 30 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 18. Bölüm Full İzle! 29 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 18. Bölüm Full İzle! 29 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 5. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 5. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Kuzey Yıldızı 62. Bölüm Full İzle! 1 Mayıs 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuzey Yıldızı 62. Bölüm Full İzle! 1 Mayıs 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 19. Bölüm Full İzle! 30 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 19. Bölüm Full İzle! 30 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Payitaht Abdülhamid 149. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 149. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 588. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 588. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Acemi Anneler 140. Bölüm Tek Parça İzle! 30 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 140. Bölüm Tek Parça İzle! 30 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 18. Bölüm Full İzle! 29 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 18. Bölüm Full İzle! 29 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 5. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 5. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kuzey Yıldızı 62. Bölüm Full İzle! 1 Mayıs 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuzey Yıldızı 62. Bölüm Full İzle! 1 Mayıs 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 19. Bölüm Full İzle! 30 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 19. Bölüm Full İzle! 30 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Bitti! O Son Oyuncu da Diziye Veda Etti... Son Birkaç Bölüm; Yayından Kaldırılıyor! mask
Yasak Elma Bitti! O Son Oyuncu da Diziye Veda Etti... Son Birkaç Bölüm; Yayından Kaldırılıyor!
Sadakatsiz Dizisinde Milyonlarca Seyirci Ters Köşe! Cansu Dere Ayrılıyor... Duyanlar Şok Oldu! Fiş Artık Resmen Çekildi mask
Sadakatsiz Dizisinde Milyonlarca Seyirci Ters Köşe! Cansu Dere Ayrılıyor... Duyanlar Şok Oldu! Fiş Artık Resmen Çekildi
Demet Akalın'dan Masumlar Apartmanı'na Şok Tepki! Kimse Anlamadı! Safiye'ye Yaptığı Yorumlar Dikkatleri Çekti... "Kurban Kesicez" mask
Demet Akalın'dan Masumlar Apartmanı'na Şok Tepki! Kimse Anlamadı! Safiye'ye Yaptığı Yorumlar Dikkatleri Çekti... "Kurban Kesicez"
Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Payitaht Abdülhamid 149. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 149. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 588. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 588. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz'de Akıllara Durgunluk Veren Senaryo Hatası! Seyirciler Çıldırdı, Yayından Kaldırılsın Deniliyor! "Yazıklar Olsun" mask
Sadakatsiz'de Akıllara Durgunluk Veren Senaryo Hatası! Seyirciler Çıldırdı, Yayından Kaldırılsın Deniliyor! "Yazıklar Olsun"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kuzey Yıldızı 62. Bölüm Full İzle! 1 Mayıs 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuzey Yıldızı 62. Bölüm Full İzle! 1 Mayıs 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 19. Bölüm Full İzle! 30 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 19. Bölüm Full İzle! 30 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 1 Mayıs 2021 Cuma  Survivor 81. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 1 Mayıs 2021 Cuma  Survivor 81. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Payitaht Abdülhamid 149. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 149. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL