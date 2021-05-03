Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 3 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Esra Erol 3 Mayıs 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Gündüz kuşağının sevilen yapımları arasında yer alan Esra Erol, akıl almaz olayları ekrana taşıyor. Aldatılma, dolandırıcılık ve kayıp vakalarının ekrana geldiği yapım hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.



Esra Erol Programı 30 Nisanda Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?



ATV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Esra Erol, 30 nisan günü geçen haftanın son yayını ile ekrana geldi. Her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyen programda yine birbirinden çarpıcı gündem ve gelişmeler ekrana geldi. Esra Erol’un son bölümü yine ilgi ile takip edildi.



Esra Erol’un geçen hafta yayınlanan son bölümünde kendisinden 25 yaş büyük bir adam ile kaçan Dilara ekrana damgasını vurdu. Babaannesi Azime ve dedesi ile yaşayan Dilara, canlı yayına katıldı. Babaannesi ve dedesine büyük üzüntü yaşatan Dilara aylar sonra ilk kez ailesi ile canlı yayında karşı karşıya kaldı. Azime babaanne ve Dilara arasında büyük yüzleşme yaşandı. Programın son bölümünde konuşulan diğer gündem ise Yaşar ile kaçan Ayşe oldu. Kendisinin kocası ile mutsuz olduğunu, Yaşar’ın da kendi eşini sevmediğini iddia eden Ayşe, son bölümde kocası ile yüzleşme yaşadı. Programa beraber katılan Ayşe ve Yaşar neden kaçtıklarını anlattılar. Programın çarpıcı gündemlerinden biri de eşi Gülhan ile yaşadığı olayların ardından boşanan ve yeni taliplerinin aradığını açıklayan Muammer oldu. Muammer’e talip olan isim ise şaşkınlık yarattı. Esra Erol’un diğer gündemi ise arkadaşları ile vedalaşmak için evden çıkan ve geri dönmeyen Elif Buse oldu. 12 marttan bu yana kayıp olan Elif Buse ile ilgili yeni gelişmeler ekrana geldi.



Esra Erol Programı 3 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?



Esra Erol’un geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından programın yeni bölümünde konuşulacak gündemler merak edildi. İlgi ile takip edilen yapım bugün yeni haftanın ilk yayını ile ekrana gelecek. Yeni gündem ve gelişmelerin izleyenlerle buluşacağı program bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.