Doya Doya Moda All Star 4 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 37. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda All Star 37. Bölüm 4 Mayıs 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının sevilen moda programı Doya Doya Moda yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen yarışma programında eğlence ve rekabet dolu anlar ekrana geliyor. Moda konusunda birbirinden iddialı isimlerin kıyasıya mücadele ettiği programda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem keyifli vakit geçirdiği hem de moda konusunda bilgi sahibi olduğu program hafta içi hergün saat 13.00’da ekrana geliyor.

Doya Doya Moda programının jüri üyesi koltuğunda Seray Sever, Uğur Eker, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez oturuyor. Moda dünyasının deneyimli isimleri yarışmacıların tarzlarını ve kombinlerini değerlendiriyor. Büyük beden 7 kadın haftanın hergünü farklı bir konsept için en tarz kombinleri hazırlamaya çalışıyor. Konsepte en uygun ve en iddialı kombinleri hazırlayan isimler jüriden en yüksek puanları topluyor. Hafta boyunca en yüksek puanları alan isim final gününde tasarım takıların sahibi oluyor. Rekabet dolu program ilgi ile takip ediliyor.

Doya Doya Moda Programı 3 Mayıs Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda dün yeni haftanın ilk yayını ile ekrana geldi. Programın dün yayınlanan bölümünde yarışmacılar yine kıyasıya rekabet etti. Programın sıkı takipçileri 3 mayıs günü en yüksek puanı alan isimleri merak ediyor.

Doya Doya Moda programının dün ekrana gelen bölümünde Özde ve Emel en yüksek puanları alarak birinciliği paylaştı. İkili 20’şer puan ile birinci olurken Su, Betül ve Ferdanur 17’şer puan aldı. Birben 15 puan alırken Yaren ise 14 puan ile günü son sırada tamamladı.

Doya Doya Moda Programı 4 Mayıs Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda programı bugün haftanın ikinci bölümü ile ekrana gelecek. Programda 4 mayıs puan durumu ise henüz belli olmadı. Doya Doya Moda programı bugün saat 13.00’da TV8 ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.