Mavera 23. Bölüm Full İzle! 4 Mayıs 2021 Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mavera 23. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Bu sezon ekrana getirdiği yapımlar ile dikkatleri üzerine çeken TRT1, Ramazan ayına özel dizisi Mavera ile izleyenlerin beğenisini topladı. Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayına özel yapımı ile takdir toplatan TRT1’in yapımı Mavera konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapım Ramazan ayı boyunca hergün saat 23.45’te TRT1 ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

İlk bölümünden bu yana izleyenlerden büyük beğeni toplayan Mavera dizisi tarihi ve ruhani içeriği ile dikkat çekiyor. Hace Ahmet Yesevi’nin hayat hikayesinin anlatıldığı yapımın yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile de sevilen dizinin başrollerinde Korel Cezayirli, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin ve Görkem Sevindik gibi başarılı isimler yer alıyor. Heyecan dolu sahneleri ve çarpıcı hikayesi ile beğeni toplayan yapımın yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Mavera Dizisi 22. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının en sevilen yapımları arasına girmeyi beceren Mavera dizisi dün yine heyecan dolu bölümü ile ekrana geldi. Hace Ahmet’in hikmetli sözleri ve yoldaşları ile verdiği mücadelenin yeni bir tehlike ile karşı karşıya kaldığı son bölüm yine izleyenlerden büyük beğeni topladı. Mavera dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Mavera dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Hace Ahmet ve kendisini destekleyen Alperenlerin heyecan dolu mücadelesi devam etti. Hace Ahmet’in kendisinin Bağdat’tan göndermek isteyenlere karşı hikmetli sözleri ve hak inancı ile verdiği mücadelenin anlatıldığı yapımda dün yine duygu dolu anlar ekrana geldi.

Mavera Dizisi 23. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Mavera dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünün ardından dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Yapımın 23. bölüm fragmanı da ekrana geldi. Yeni bölüm fragmanında Hace Ahmet ve sevenlerinin uğradığı hain saldırı dikkat çekti. Hace Ahmet’in kayıplarından duyduğu üzüntünün görüldüğü fragmanın ardından merakla beklenen yeni bölüm bu akşam saat 23.45’te TRT1 ekranlarında yayınlanacak.