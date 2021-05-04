Baraj Dizisi 38. Bölüm Full İzle FOX TV! 4 Mayıs Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baraj 38. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun sevilen dizilerinden Baraj her hafta heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana izleyenlerden beğeni toplayan yapımda bir aşk üçgeninin hikayesi anlatılıyor. Başrollerinde Feyyaz Duman ve Biran Damla Yılmaz’ın yer aldığı yapım her hafta saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor.

Baraj Dizisi 37. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Baraj dizisi geçen hafta 37. bölümü ile ekrana geldi. Sevilen dizinin son bölümünde Nazım’ın hayatta kalmak için tek bir şansı kalır. Bu şans için ise Nehir’in aşkından vazgeçmesi gerekecektir. Bu şans herkesin hayatını yeniden dönüm noktasına getirir. Baraj dizisi son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Baraj dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Nazım artık yolun sonuna gelmiştir. Hayatta kalmak için ise tek bir şansı vardır. Bu şans Bahar ve Tarık’ın yeniden ortaklık kurmasına neden olur. Bahar Nazım’ı kurtarmak için Nehir ve Tarık’ın evlenmesini ister. Bu fikir Tarık’ın da işine gelir. Nehir ise aşkı için bu teklifi kabul eder. Nazım yeniden hayata döndüğünde ise Nehir’in neden acele şekilde Tarık ile evlendiğini anlayamaz ve bu işin arkasında başka bir şey olduğunu düşünerek araştırmalara başlar. Bu evlilikten etkilenecek diğer kişi ise Zahra olur. Zahra Tarık ve Nehir’in evlendiğini duyunca çok öfkelenir. Bunun intikamını almak için büyük bir sırrı ortaya döker. Nehir Nazım’dan uzak durmak zorunda kalırken, Tarık için ise yeni bir mücadele başlar.

Baraj Dizisi 38. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Baraj dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 38. bölüm fragmanında Nazım ve Nehir’in yeniden kavuşması izleyenleri şaşırtırken, Tarık’ın yeni oyunu ise dikkat çekti. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.