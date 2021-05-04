Acemi Anneler 142. Bölüm Tek Parça İzle! 4 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Acemi Anneler 142. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Acemi Anneler dizisi heyecan ve macera dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan her bölümü ile büyük beğeni toplayan yapım hafta içi hergün saat 15.45’te TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

Acemi Anneler Dizisi 141. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı dizisi Acemi Anneler dün 141. bölümü ile ekrana geldi. Her bölümü ilgi ile takip edilen yapımda dün yine çarpıcı gelişmeler yaşandı. Kainat için yolun sonu yaklaşırken, Hayat ve Cenk için ise tehlike kapıya dayanır. Acemi Anneler dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Acemi Anneler dizisinin dün ekrana gelen son bölümünde Nil Kainat’ın her şeyini kaybetmesine engel olmak için çabalar. Kainat için aldığı sürenin son bulması ile köşeye sıkışan Nil, Seda’dan yardım ister. Ancak Seda yardım etmeyi reddeder. Nil tüm umutlarının tükendiğini düşünmeye başlamışken beklenmedik birinin gelmesi ile işler tersine döner. Bu kişi Nil’in eline büyük koz verir. Nil Kainat’ı kurtarmak için bu kozu Seda lehine kullanmaya karar verir. Cenk ve Jasmin ayrılığının ardından ortalığın karışması Dürdane’yi kötü etkiler. Dürdane bu olaylardan uzak kalmak için bir akrabasının yanına gitmeye karar verir. Bu sırada Jasmin ve Cenk ayrılığının Orhan’a anlatılması gerekmektedir. Tarık bu işi üstlenir ancak eline yüzüne bulaştırır. Bu sırada yeni bir plan yapan Jasmin, Sevda’nın ayrılığı öğrenmesini sağlar. Cenk’in aklı ise Aliye’nin eve kapattığı Hayat’tadır. Tarık Cenk ve Hayat’ın arasında bir şey olmadığına dair Orhan’ı ikna etmeye çalışır. Aysun ise bir oyun kurarak Orhan’ın Hayat ve Cenk’i beraber görmesini sağlar.

Acemi Anneler Dizisi 142. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Acemi Anneler dizisinin dün ekrana gelen bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın yeni bölüm fragmanında Orhan, Cenk ve Hayat ile ilgili gerçekleri öğrenir. Dizi merakla beklenen yeni bölümü ile bugün saat 15.45’te TRT1 ekranlarında yayınlanacak.