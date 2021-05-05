Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Mayıs 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Mayıs 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı kıpır kıpır, enerji dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen sabah programında her bölüm eğlence ve kahkaha dolu anlar yaşanıyor. Zengin içeriği ve farklı konsepti ile dikkat çeken yapımın yeni bölümleri merakla bekleniyor. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah hafta içi hergün saat 09.45’te Star TV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Ekranların sevilen yüzü Alişan ve yakın arkadaşı Demet Akalın’ın sunumu ile ekrana gelen sabah programında eğlence, müzik ve bilgi dolu anlar yaşanıyor. Sevilen sunucuların ünlü konuklar ile beraber en sevilen şarkıları seslendiği programda her bölüm müzik şöleni yaşanıyor. Birçok farklı konuda sohbetlerin edildiği yapımda sanat dünyasının ünlü isimler programa renk katıyor. Mutfaktan sağlığa, magazinden gündem konularına kadar her alanda çeşitli sohbetlerin yapıldığı programda uzman isimler konularla ilgili izleyenleri bilgilendiriyor. Bilgi ve eğlence dolu bölümleri ile sevilen yapımın yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah Programı 4 Mayısta Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı dün yine bilgi ve eğlence dolu bölümü ile ekrana geldi. Her bölümü merakla takip edilen yapımın son bölümünde yine kahkaha dolu anlar ekrana geldi. Programın son bölümü izleyenlerden yine büyük beğeni topladı.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının dün ekrana gelen bölümünde uzman isimler sağlığa dair bilgiler verdi. Sunucuların seslendirdiği şarkılar ile müzik şöleninin yaşandığı yapımda lezzetli yemek tarifleri de ekrana geldi.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 5 Mayıs Konukları Kimler Olacak?

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına bugün ilginç şarkıları ile dikkat çeken Aydın Aydın ve Dr. Murat Topoğlu konuk olacak. Program yeni bölümü ile bugün saat 09.45’te izleyenleri ile buluşacak.