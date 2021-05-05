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- 05 May 2021 - 09:37

Müge Anlı Tamamı Tek Parça Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Müge Anlı 5 Mayıs 2021 canlı izle, Müge Anlı son bölüm izle araştırmalarını yapan kişiler, ekranların en sevilen programlarından Müge Anlı’ya ulaşmak istiyor. Haberimiz üzerinde gerek canlı yayın linklerine, gerekse program videolarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tam 15 sezondur büyük bir hızla devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Mayıs 2021 canlı izle ve Müge Anlı son bölüm tek parça izle özelliğiyle; Müge Anlı’nın son programını görebilirsiniz.

Ali Kurt
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Müge Anlı İle Tatlı Sert 5 Mayıs 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Müge Anlı İle Tatlı Sert programı çarpıcı gündemleri ve akıl almaz olayları ekrana taşıyor. Birbirinden çarpıcı olaylarla Türkiye’nin gündemini belirleyen programda şüpheli kayıp ve cinayet olayları ekrana geliyor. Müge Anlı hafta içi hergün saat 10.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 4 Mayısta Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı İle Tatlı Sert dün yine birbirinden çarpıcı gündemler ile izleyenleri ile buluştu. Her bölümü ilgi ile takip edilen yapımın son bölümünde beklenmedik gelişmeler yaşandı. Kayıp ve cinayet olayları arasındaki bağlantının konuşulduğu son bölüm yine merakla takip edildi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının son bölümünde Nezen Germiyan’ın ölümü ile kayıp Lütfiye Gündüz vakası arasındaki benzerliler gündem olmaya devam etti. Yaklaşık 5 ay öncesinde Nevşehir’de kaybolan Nezen Germniyan’ın cesedi bulunmuştu. Aylar sonra benzer şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz’ün ise nerede olduğu bilinmiyor. Konu ile ilgili programa katılan isimler ise iki olayın benzer olduğunu ve bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Lütfiye Gündüz’ün eski eşi ve Büşra’nın verdiği ifadeler sonrasında iki olay arasında bağlantı olma ihtimalleri güçlendi. Dilek hanımın anlatılanların yalan olduğunu iddia ettiği programda Nezen Germiyan’ın yakınları da bu iki olayın benzer olduğunu iddia etti. Nezen Germiyan ve Lütfiye Gündüz’ün yakınları kayıp sürecindeki benzerlikleri anlattıkları programda Lütfiye Gündüz’ün ölme ihtimali konuşulmaya başlandı. Bununla beraber öldüğü gece Lütfiye Gündüz’ü gördüğü bilinene görgü tanığı da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 5 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün ekrana gelen çarpıcı bölümünün ardından programın yeni bölümü merakla bekleniyor. Sevilen yapımda bugün yine birçok farklı gündem ele alınacak. Nezen Germiyan ve Lütfiye Gündüz olayları arasındaki bağlantının da konuşulmaya devam edileceği yapım bugün saat 10.00’da canlı yayın ile ATV’de ekrana gelecek.

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05 May 2021 - 09:37 - Müge Anlı Haberleri

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