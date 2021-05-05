Zuhal Topal'la Sofrada 598. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 5 Mayıs 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 598. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada rekabet dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen yarışma programı ilk sezonundan bu yana izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Eğlence ve heyecan dolu bölümleri ile sevilen programda mutfak konusunda iddialı yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Programda haftanın birincisi olacak isim merakla bekleniyor. Kimi zaman gerilimli kimi zaman kahkaha dolu anların ekrana geldiği yapım hafta içi hergün saat 16.00’da yayınlanıyor.

Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile ekrana gelen yemek yarışmasında her hafta 5 gelin ve kaynana kıyasıya rekabet ediyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergiledikleri programda kaynanalar ise Zuhal Topal ile beraber jüri üyesi oluyor. Kendi seçtikleri menüleri en iyi şekilde hazırlamak için mücadele eden gelinler, kendi evlerinde kaynanaları ağırlıyor. Zuhal Topal ve kaynanalar yaptıkları tadımlar ile yarışmacılara puan veriyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı cuma günü belli oluyor. Birinci olan isim ise 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 4 Mayıs Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Gündüz kuşağının en çok takip edilen yapımları arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada programı dün haftanın ikinci yarışmacısı ile ekrana geldi. Programın sıkı takipçileri ile 4 mayıs yarışmacısını ve aldıkları puanları merak ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programında dün Zilola Muminova ve kaynanası Dilber Dilekçi yarıştı. Heyecan dolu bölümde Zilola hanım, menüsünü yetiştirmek için zamanla yarıştı. Zilola hanım günün sonunda Zuhal Topal ve kaynanalardan 29 puan aldı. Yarışmacı ilk gün yarışmacısı ile berabere durumda.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 5 Mayıs Yarışmacısı Kim, Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programında bugün haftanın 3. yarışmacısı hünerlerini gösterecek. Programın yeni yarışmacıları Tuğçe Akyel ve Nesrin Akyel olacak. İkilinin puan durumu ise henüz belli değil. Zuhal Topal’la Sofrada yarışmacı bugün saat 16.00’da yeni bölümü ile FOX TV ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.