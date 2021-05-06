Zuhal Topal'la Sofrada 599. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mayıs 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 599. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…
Zuhal Topal'la Sofrada 599. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.
FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada rekabet dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Üçüncü sezonu ile ekrana gelen yarışma ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip ediliyor. Yayınlanan her bölümü ile beğeni toplayan yapımda mutfakta birbirinden iddialı isimler kıyasıya mücadele ediyor. Programda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. Heyecan ve kahkaha dolu anların ekrana geldiği yapım hafta içi hergün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.
Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile ekrana gelen yemek yarışmasında her hafta 5 gelin ve kaynana takım halinde mücadele ediyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği programda kaynanalar ise Zuhal Topal ile beraber jüri üyesi oluyor. Haftanın hergünü farklı bir yarışmacının evine konuk olunan yapımda gelinler kendi seçtikleri menüleri en iyi şekilde hazırlamak için mücadele ediyor. Kaynanalar ise kendi gelinlerini birinci yapmak için puan veriyor. Heyecan dolu yapımda her hafta birinci olan isim cuma günü ekrana gelen final bölümü ile açıklanıyor. Haftanın birincisi olan yarışmacı 15 bin liralık büyük ödülün de sahibi oluyor.
Zuhal Topal’la Sofrada Programı 5 Mayıs Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?
Gündüz kuşağının sevilen yapımı Zuhal Topal’la Sofrada dün haftanın 3. bölümü ile ekrana geldi. 3. yarışmacının performansını gösterdiği son bölümde yine heyecan dolu anlar yaşandı. Programı sıkı takipçileri 5 mayıs yarışmacısının kim olduğunu ve kaç puan aldığını merak ediyor.
Zuhal Topal’la Sofrada programında dün Tuğçe Akyel ve kaynanası Nesrin Akyel yarıştı. İkilinin kazanmak için kıyasıya mücadele ettiği 5 mayıs programının sonunda puan durumu açıkladı. Tuğçe Akyel Zuhal Topal ve kaynanalardan toplam 24 puan aldı. Yarışmacı bu puanı ile birinci olma şansını kaybetti.
Zuhal Topal’la Sofrada Programı 6 Mayıs Yarışmacısı Kim, Puan Durumu Belli Oldu Mu?
Zuhal Topal’la Sofrada programında bugün Duygu ve Havva Çağıran yarışacak. İkilini puan durumu henüz belli değil. Program bugün saat 16.00’da ekrana gelecek.
06 May 2021 - 11:46 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.