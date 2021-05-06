Haberler Ankara Haberler Ankara
- 06 May 2021 - 11:46

Zuhal Topal'la Sofrada 599. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mayıs 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 599. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Zuhal Topal'la Sofrada 599. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada rekabet dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Üçüncü sezonu ile ekrana gelen yarışma ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip ediliyor. Yayınlanan her bölümü ile beğeni toplayan yapımda mutfakta birbirinden iddialı isimler kıyasıya mücadele ediyor. Programda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. Heyecan ve kahkaha dolu anların ekrana geldiği yapım hafta içi hergün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile ekrana gelen yemek yarışmasında her hafta 5 gelin ve kaynana takım halinde mücadele ediyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği programda kaynanalar ise Zuhal Topal ile beraber jüri üyesi oluyor. Haftanın hergünü farklı bir yarışmacının evine konuk olunan yapımda gelinler kendi seçtikleri menüleri en iyi şekilde hazırlamak için mücadele ediyor. Kaynanalar ise kendi gelinlerini birinci yapmak için puan veriyor. Heyecan dolu yapımda her hafta birinci olan isim cuma günü ekrana gelen final bölümü ile açıklanıyor. Haftanın birincisi olan yarışmacı 15 bin liralık büyük ödülün de sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 5 Mayıs Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Gündüz kuşağının sevilen yapımı Zuhal Topal’la Sofrada dün haftanın 3. bölümü ile ekrana geldi. 3. yarışmacının performansını gösterdiği son bölümde yine heyecan dolu anlar yaşandı. Programı sıkı takipçileri 5 mayıs yarışmacısının kim olduğunu ve kaç puan aldığını merak ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programında dün Tuğçe Akyel ve kaynanası Nesrin Akyel yarıştı. İkilinin kazanmak için kıyasıya mücadele ettiği 5 mayıs programının sonunda puan durumu açıkladı. Tuğçe Akyel Zuhal Topal ve kaynanalardan toplam 24 puan aldı. Yarışmacı bu puanı ile birinci olma şansını kaybetti.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 6 Mayıs Yarışmacısı Kim, Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programında bugün Duygu ve Havva Çağıran yarışacak. İkilini puan durumu henüz belli değil. Program bugün saat 16.00’da ekrana gelecek.

# zuhal topalla sofrada kesintisiz izle, zuhal topalla sofrada canlı izle, Zuhal topalla sofrada canlı, Zuhal topalla sofrada kesintisiz youtube izle, Zuhal topalla sofrada 6 Mayıs 2021, Zuhal topalla sofrada son bölüm izle youtube, Zuhal topalla sofrada haberleri, zuhal topalla sofrada youtube, Zuhal topalla sofrada kesintisiz son bölüm, zuhal topalla sofrada son bölüm izle, zuhal topalla sofrada izle, Zuhal topalla sofrada 6 Mayıs 2021 Perşembe

06 May 2021 - 11:46 - Dizi Fragmanları

# ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA İLE İLİŞKİLİ:
Zuhal Topal'la Sofrada 600. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 7 Mayıs 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 600. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 7 Mayıs 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 598. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 5 Mayıs 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 598. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 5 Mayıs 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 597. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 4 Mayıs 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 597. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 4 Mayıs 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 596. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 3 Mayıs 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 596. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 3 Mayıs 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 595. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 30 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 595. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 30 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 594. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 29 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 594. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 29 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 593. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 28 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 593. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 28 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 592. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 27 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu ? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 592. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 27 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu ?
Zuhal Topal'la Sofrada 590. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 23 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 590. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 23 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 589. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 22 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 589. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 22 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acemi Anneler 145. Bölüm Tek Parça İzle! 7 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 145. Bölüm Tek Parça İzle! 7 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Payitaht Abdülhamid 150. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 150. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisi 36. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 36. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 589. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 589. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 26. Bölüm Final Full İzle! 7 Mayıs Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 26. Bölüm Final Full İzle! 7 Mayıs Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status