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- 07 May 2021 - 11:05

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 7 Mayıs 2021 Cuma ATV Canlı İzle!

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Ali Kurt
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Esra Erol 7 Mayıs 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Esra Erol akıl almaz olayları ekrana taşıyor. Dağılan ailelerin, savrulan hayatların izleyenlerle buluştuğu yapımda dolandırıcılık, kayıp ve aldatılma olayları ekrana geliyor. Yapım hafta içi hergün saat 16.20’de izleyenleri ile buluşuyor.

Esra Erol Programı 6 Mayısta Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Esra Erol, dün ekrana gelen bölümünde yine çarpıcı gelişmeler yaşandı. Dağılan aile hikayelerinin ekrana geldiği son bölümde birçok farklı gündem konuşuldu. İlgi ile takip edile yapım son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Esra Erol’un ekrana gelen son bölümünde Berna ve Mehmet arasındaki gerilim devam etti. Mehmet Bey imam nikahlı eşi Berna’nın 2 çocuğunu reddetti. Mehmet’ten çocuklarının hakkını almak isteyen Berna, DNA testi sonuçlarını bekliyor. Mehmet DNA testi ile çocukların kendisinden olduğunun ortaya çıkması durumunda sorumluluk alacağını açıkladı. İkili arasında yaşanan yüzleşmede gerilimli dakikalar yaşandı. Programdaki diğer gündem ise eşi tarafından terk edilen ve 3 çocuğu ile yalnız kalan Orhan Bey oldu. Orhan Bey yayında eşinin eski sevgilisi Ümit’e kaçtığını açıkladı. Ümit Bey eşinin gidişinin ardından 3 çocuğuna bakamayacağını, çocuklarını yurda vermek zorunda kaldığını açıkladı. Orhan Bey eşi ile büyük yüzleşme yaşadı. Esra Erol’un son bölümünde yaşanan diğer gelişme ise Muteber’in bulunması oldu. Bir çocuk annesi Muteber’i arayan babası Ali Bey sevinçli anlar yaşadı. Esra Erol Muteber ve babası Ali’yi canlı yayında buluşturdu.  Damat adayı Arif ile de tanışan Ali Bey, karmaşık duygular yaşadı.

Esra Erol Programı 7 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol’un dün ekrana gelen son bölümünün ardından programın yeni bölümünde konuşulacak gündemler merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın yeni bölümünde Mehmet ve Berna yüzleşmesi devam edecek. Orhan Bey’in de eşi ile hesaplaşma yaşayacağı yeni bölümde yeni gündemler de ekrana gelecek. Esra Erol yeni bölümü ile bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.

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07 May 2021 - 11:05 - Dizi Fragmanları

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