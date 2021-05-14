Fenerbahçe Şampiyonluk Maçı için Kayseri'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi. Fenerbahçe kafilesi yarınki karşılaşma öncesi uçakla Kayseri Havalimanı'na ulaştı.

Sarı-lacivertli takım, havalimanı çıkışında bekleyen otobüsle konaklayacağı otele geçti. Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.