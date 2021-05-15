Teşkilat Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 14 Mayıs 2021 Teşkilat Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Teşkilat Dizisi 11. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Tims&B imzalı olan Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Mesut Akusta yer alıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili olan dizi, özel bir ekibin kurulmasıyla başlıyor. Ülkesi için kendi hayatlarını hiçe sayan özel ekip, kalabalıklar içerisinde görünmez olmayı kabul ediyor. 7 kişiden oluşan ekip, yer altındaki hayatlarına çekilerek, ülkenin selameti için yapılması gerekenleri yapıyor. Birçok terör saldırısına ve arkasındaki güce karşı savaşan özel tim, seyircilere bol aksiyon ve gerilim vaat ediyor. Teşkilat, her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Teşkilat Dizisi 10. Bölümde Neler Yaşandı?

Giderek popülerliğini artıran Teşkilat dizisi, sevenlerinin karşısına en son 10.bölümü ile çıktı. Görevi tamamlayan ekip, bu bölümde Türkiye’ye geri döndü. Ekibin dönmesinin ardından Suriye’de bulunun Türk konvoyuna gerçekleştirilen saldırı, Ankara’da kırmızı alarm verilmesine neden oldu. Hava sahasını ve askerlerini korumak isteyen Milli İstihbarat Teşkilatı, KORAL isimli teknolojisini sınıra göndermeye karar verdi.

Macera dolu sahnelerin ardından Türkiye getirilen Kasım Firawi, amcası Fadi ile ilgili verdiği kritik bilgilerle izleyenleri şaşırttı. Suriye’de bulunduğu düşünülen Fadi’den bir ize rastlanmaması ise teşkilatı harekete geçirdi. Fadi’ye ve muhasebeciye ulaşmak isteyen Mete, ekibi Suriye’ye gönderdi.

Muhasebeciyi dinlemeye başlayan Ceren, Fadi’nin Suriye’ye geleceğini anladı. Fadi’yi ortadan kaldırmak için harekete geçen ekip, zekice bir plan hazırladı. Fadi hakkında bilgi toplamaya devam eden ekip, Fadi’nin Suriye’ye gelme amacını öğrendi. Türk üssüne gerçekleşecek saldırıya dair istihbarata ulaşan özel ekip, zorlu bir seçim yapma yoluna girdi.

Teşkilat Dizisi 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TRT1’in beğenilen dizisi Teşkilat, 11.bölüm ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Başkan karakterinin oğlu Gürcan bu bölümde ilk kez sahaya inecek. Ajanlık yapacak olan Gürcan, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatacak. Seçim için büyük bir hazırlık yapan Fadi, en büyük rakibi olan Kasım’ı ortadan kaldırmak için uğraşacak. Ekip bu bölüm Fadi’nin herkesten sakladığı oğluna ulaşacak. Teşkilat, macera dolu sahneleriyle 16 Mayıs Pazar günü, saat 20.00’da TRT1 ekranlarında olacak.