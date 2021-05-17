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- 17 May 2021 - 08:42

Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah 17 Mayıs 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim

Ekranların neşeli yüzü Demet Akalın ve Alişan, Sabah Sabah programıyla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Keyifli şarkılarla seyircilerini eğlendiren Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, ünlü konuklarının itiraflarıyla Türkiye’yi sarsmayı başarıyor. Seyircilerine özel yemek tarifleri sunan program, sağlık alanındaki uzman konuklarıyla da bilimsel bilgiler veriyor. Merakla beklenen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 17 Mayıs konukları kimler? İşte Demet ve Alişan ile Sabah Sabah hakkındaki tüm detayla

Ali Kurt
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 17 Mayıs 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ

10 Ağustos 2020 tarihinden bu yana yayın hayatına devam eden Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatmayı başarıyor. Sevenlerine pratik günlük bilgiler sunan Demet ve Alişan, lezzetli yemek tariflerini ekranlara getiriyor. Bilim alanındaki merak edilenleri uzman konuklarıyla tartışan ikili, sevenlerinin kafasındaki soru işaretlerini gideriyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, hafta içi her gün saat 09:45’te sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 14 Mayıs’ta Neler Yaşandı?

Ekranların sevilen ikilisi Demet Akalın ve Alişan, izleyenlerinin karşısına en son 14 Mayıs tarihli yayınıyla çıktı. Sevenlerine keyifli anlar yaşatan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı, eşsiz bir müzik ziyafetini ekranlara getirdi. Bayrama özel konuklarıyla programın keyfini artıran ikili, şarkılarda ünlü konuklarına eşlik etti. Seyircilerine 90’lardan bugüne bir müzik yolculuğuna çıkaran Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, özlenen şarkıları ekrana taşıdı.

Demet ve Alişan’ın 14 Mayıs konukları arasında 90’ların en güçlü isimlerinden olan Emel Müftüoğlu vardı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuklarına özel olarak şarkılarını söyleyen Emel Müftüoğlu, özleyenleriyle hasret giderdi. Pop müziğinin sevilen isimlerinden olan Simge Sağın şarkılarıyla seyircilere bayram coşkusu yaşattı. Selahattin Alpay ve Ziynet Sali’yi de konuk eden program, farklı türlerdeki şarkıları izleyicileri için ekrana taşıdı.

Demet ve Alişan’ın sağlık konusundaki köşesi, izleyenlerin sorularına cevap bulmalarını sağladı. Alanındaki uzman konuklarıyla sağlık hakkında tartışmalar yapan ikili, merak edilen hastalıkların belirtilerini ve tedavilerini ekrana taşıdı. İkilinin yemek alanında konuk ettiği şef, bayram sofralarına özel lezzetler hazırladı. İzleyenlere pratik yemek tarifleri veren Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, bugün de konuklarının sofralarını süsledi.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 17 Mayıs Konukları Kimler?

Merakla beklenen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 17 Mayıs konukları henüz belli olmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanmayan programın sevilen ünlü isimleri ve alanındaki uzman doktorları ağırlayacağı biliniyor. Hafta içi her gün saat 09:45’te ekranlara gelen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, Star Tv ekranlarından yayınlanacak.

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17 May 2021 - 08:42 - Dizi Fragmanları

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